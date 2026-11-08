Сегодня Самарскому академическому театру драмы им. М. Горького исполняется 175 лет. Театр был открыт 8 ноября 1851 года, когда Самаре был присвоен статус губернского города. С тех пор театр драмы стал неотъемлемой частью культурной жизни губернии.

Коллектив театра поздравила министр культуры региона Екатерина Матвеева:

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сердечно поздравляю Самарский академический театр драмы им. М. Горького с 175-летием!

Сегодня театр — это не только хранитель великих традиций, но и живой, развивающийся организм, чутко реагирующий на вызовы времени. Вы успешно находите баланс между уважением к наследию и смелым творческим экспериментом, доказывая, что классический театр может быть современным и актуальным.

Коллектив театра — это уникальное сообщество талантов, где опыт признанных мастеров сцены дополняется энергией молодых артистов.

Благодарю вас за преданность избранному делу, за радость, которую вы дарите зрителям, и за тот огромный вклад, который вы вносите в культурную жизнь нашего региона.

Желаю театру дальнейшего процветания, аншлагов, смелых замыслов и их блестящего воплощения на сцене! Пусть искусство продолжает объединять сердца!».

Фото: минкульт СО

Фото: минкульт СО