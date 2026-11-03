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В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
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В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
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В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 

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4 ноября в Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому», посвящённая культурному и обрядовому наследию народов Поволжья.

4 ноября в Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому», посвящённая культурному и обрядовому наследию народов Поволжья.  (0+)

Ключевая особенность экспозиции — нелинейное пространство и эффект полного погружения. Вместо привычной хронологии посетитель сам выбирает маршрут. Вход организован через три символические «двери», каждая из которых посвящена одному из крупнейших христианизированных этносов губернии: русским, мордве и чувашам.

Культурные потоки не изолированы: подобно пересекающимся рекам, они демонстрируют и общие черты, и локальную самобытность — гость может переходить между путями или попадать в точки их слияния.

Концепция выставки опирается на смену времён года, а пространство разделено на части, соответствующие сезонам, и каждая раскрывает особенности традиций в свой период. Экспозиция показывает, как жизненный уклад и обряды менялись в зависимости от цикла природы, и помогает увидеть связь прошлого с настоящим.

В основе экспозиции — более ста уникальных предметов из фондов музея им. П. В. Алабина. Задача проекта — показать нематериальное наследие через комплекс средств: предметный ряд, инсталляции, тексты и мультимедиа.

При создании концепции авторы вдохновлялись опытом ведущих музеев страны, сохранив при этом глубокую самобытность проекта.

Выставка, открывающаяся перед зрителем, представляет собой итог кропотливого и многолетнего труда исследователей. В её основе лежат результаты этнографических экспедиций, которые на протяжении многих лет велись по самым разным, порой глухим и отдалённым уголкам Самарской области. Участники этих поездок буквально по крупицам собирали то, что ещё хранит живая память поколений. Многие вещи и свидетельства уже не встретишь в повседневной жизни, и они могли бы навсегда исчезнуть без внимания исследователей.

Именно благодаря этим многолетним изысканиям выставка обретает свою уникальность. Собранный в экспедициях материал не встречается в открытом доступе и не тиражируется в массовой культуре, а потому экспозиция становится единственным местом, где зритель может увидеть подлинные свидетельства уходящей традиции.

Выставка «Путь к новому» приглашает взглянуть на традиции родного края по новому. Она показывает, как со временем менялись древние обряды, и помогает увидеть связь старинных ритуалов с привычными нам праздниками и обычаями.
Выставка приурочена к объявленному в 2026 году Году единства народов России.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Мероприятия Самара

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