4 ноября в Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому», посвящённая культурному и обрядовому наследию народов Поволжья. (0+)



Ключевая особенность экспозиции — нелинейное пространство и эффект полного погружения. Вместо привычной хронологии посетитель сам выбирает маршрут. Вход организован через три символические «двери», каждая из которых посвящена одному из крупнейших христианизированных этносов губернии: русским, мордве и чувашам.



Культурные потоки не изолированы: подобно пересекающимся рекам, они демонстрируют и общие черты, и локальную самобытность — гость может переходить между путями или попадать в точки их слияния.



Концепция выставки опирается на смену времён года, а пространство разделено на части, соответствующие сезонам, и каждая раскрывает особенности традиций в свой период. Экспозиция показывает, как жизненный уклад и обряды менялись в зависимости от цикла природы, и помогает увидеть связь прошлого с настоящим.



В основе экспозиции — более ста уникальных предметов из фондов музея им. П. В. Алабина. Задача проекта — показать нематериальное наследие через комплекс средств: предметный ряд, инсталляции, тексты и мультимедиа.



При создании концепции авторы вдохновлялись опытом ведущих музеев страны, сохранив при этом глубокую самобытность проекта.



Выставка, открывающаяся перед зрителем, представляет собой итог кропотливого и многолетнего труда исследователей. В её основе лежат результаты этнографических экспедиций, которые на протяжении многих лет велись по самым разным, порой глухим и отдалённым уголкам Самарской области. Участники этих поездок буквально по крупицам собирали то, что ещё хранит живая память поколений. Многие вещи и свидетельства уже не встретишь в повседневной жизни, и они могли бы навсегда исчезнуть без внимания исследователей.



Именно благодаря этим многолетним изысканиям выставка обретает свою уникальность. Собранный в экспедициях материал не встречается в открытом доступе и не тиражируется в массовой культуре, а потому экспозиция становится единственным местом, где зритель может увидеть подлинные свидетельства уходящей традиции.



Выставка «Путь к новому» приглашает взглянуть на традиции родного края по новому. Она показывает, как со временем менялись древние обряды, и помогает увидеть связь старинных ритуалов с привычными нам праздниками и обычаями.

Выставка приурочена к объявленному в 2026 году Году единства народов России.

Фото: минкульт СО