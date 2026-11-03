В Самарской области отметят День народного единства

В Самарской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства и Году единства народов России. Жителей и гостей региона ждут просветительские программы, концерты, выставки, мастер-классы и всероссийские акции.

4 ноября в 13:30 в Историческом парке «Россия – моя история» (ТК «Гуд`Ок», 3 этаж) состоится просветительская программа, раскрывающая богатство российской истории и многообразие культур народов региона и страны. Пространство парка станет площадкой для живого диалога с прошлым – через экскурсии, творческие практики, музыку и уникальные экспонаты. Один из центральных блоков программы – выступление Татарского народного ансамбля «Ялкынлы яшьлек» («Пламенная молодость»). В программе также: экскурсии «Самара: от крепости до губернии», «Самара многонациональная», «Рюриковичи», «Романовы»; мастер-класс «Хоровод народов России»; выступления фольклорного ансамбля «Исток» и солистов студии «АдвАнс»; показ сериала «Новороссия. Потёмкин». Все мероприятия бесплатные, вход свободный.

С 3 по 12 ноября Самарская область присоединится к XI Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». «Большой этнографический диктант» – это уникальная возможность для жителей России и зарубежья проверить свои знания о традициях, языках, истории и культуре народов, населяющих нашу страну. В регионе будет организовано 136 площадок; основными станут: 3 ноября – Молодёжный многофункциональный центр Самарской области (г. Самара, пр. Масленникова, д. 37), 5 ноября – Самарская областная универсальная научная библиотека (г. Самара, пр. Ленина, 14 А), 11 ноября – Дом дружбы народов (г. Самара, ул. Воронежская, 9 и г. Тольятти, ул. Бульвар Ленина, 1). Задания состоят из 30 общефедеральных вопросов, на ответ отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов – 100. Результаты будут подведены 12 декабря 2026 года, в День Конституции РФ.

В День народного единства в честь 175-летия губернии в Самаре на медиаэкранах площади Славы откроется выставка, посвящена памятным датам и юбилеям 2026 года, связанным со знаковыми местами, известными людьми и предприятиями региона. Организатором выступило Правительство Самарской области при участии издания о туризме «Кому на Волге» (16+) и Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина. Посетители выставки увидят на экранах информацию о 19 событиях в жизни региона - с образования Самары до 90-х годов XX века. Их объединили «круглые» даты, которые выпали на 2026 год и стали частью юбилейного года Самарской области. Выставка продлится до конца декабря.

3 ноября Самарская область в восьмой раз присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятия приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «В единстве культур – сила народа». Жители и гости региона смогут посетить десятки площадок, погрузившись в мир театра, живописи, музыки и литературы. Через выставки, концерты, мастер-классы и встречи с художниками зрители увидят, как переплетаются традиции разных народов, живущих в регионах России.

Самарский областной художественный музей с 18:00 до 23:00 ждёт посетителей на экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам. Пройдут кураторские показы, мастер-класс «Народный костюм» для детей и взрослых, музыкальные выступления и поэтическая композиция с участием студентов актёрского факультета СГИК. Главным событием станет «Лаборатория оживших картин» – театр теней.

Тольяттинский художественный музей начнёт программу с выступления преподавателей и студентов Тольяттинского колледжа искусств им. Р. К. Щедрина – увертюра вечера «Голоса города». В программе: поэтическая экскурсия от молодёжного театра «Вариант», перформанс «Мгновения истории» от художника по песочной анимации Ольги Шевчук, мастер-класс по танцам эпохи 70–80-х годов, презентация проекта «Сохранённая память Ставрополя-Тольятти».

Для самых юных гостей кинотеатр «Художественный» и кураторы курса «Не массовка» — артисты театра и кино Вероника Алпатова и Максим Павленко проведут 3 ноября в 14:00 игропрактику «Как не бояться камеры и жить в кадре». А в День народного единства, 4 ноября, здесь пройдёт киномарафон — можно будет посмотреть кино, которое трогает душу и рассказывает о главном, о нашей большой и разной стране. Подробности здесь: https://vk.ru/wall-28791419_54583

Самарская областная научная библиотека приглашает на экскурсию по выставке «Культура и искусство Самарской губернии: эпохи, судьбы», которая позволит проследить, как формировался культурный код Самарского края. В этот же вечер можно посетить книжно-иллюстративную выставку «Я думаю по-русски», посвящённую Владимиру Ивановичу Далю – составителю знаменитого словаря, а также выставки «Нечёткая логика» и «Ближний круг». В программе – вечер камерного чтения «Читаем Антошу Чехонте» с артистами театра «Город».

Самарская областная библиотека для молодёжи 3 ноября откроет программу в 19:00 фотовыставкой к юбилею губернии и художественной выставкой союза художников-анималистов. Для всех желающих состоится мастер-класс по рисованию кофе, музыкально-поэтический вечер Евгения Макарова, в исполнении которого прозвучат авторские стихи и стихи А. Пушкина, А. Блока, С. Есенина, Б. Пастернака, С. Михалкова. В 21:00 актёры театра «Витражи» приглашают на читку пьесы «Чижик-Пыжик» (или Смотрим в Даль).

Самарский театр драмы им. М. Горького совместно с агентством «Провинция» проводит розыгрыш приглашения на предпремьерную экскурсию «Театр при свечах», которая состоится 4 ноября в 21:30. Гостей ждёт атмосферное знакомство с историей театра, театральными костюмами и гримом, посещение закулисья и живая музыка в зимнем саду.

Сызранский краеведческий музей 4 ноября приглашает на открытие выставки «Луганцы. Двенадцать лет войны», которая рассказывает о бойцах Луганской Народной Республики. Автор картин – Даниил Багринцев, уроженец города Алчевска ЛНР; сюжетами его работ служат реальные события и конкретные люди. В акции примет участие муниципальный ансамбль русской музыки «Сызрань-город» с концертной программой «И будем петь, и будем жить».

4 ноября в 17:00 в Тольяттинской филармонии состоится концерт «Наш дом – Россия». Солисты и Русский оркестр филармонии приглашают в музыкальное путешествие по нашей необъятной стране. В одной программе соединятся культуры Самарской области, Башкортостана, Удмуртии, Якутии, Бурятии, Дальнего Востока и республик бывшего СССР.

4 ноября «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в Самаре будет посвящена теме новой выставки «Воображаемый космос». Можно будет приобрести билеты на «Ночную экскурсию» и тематическую экскурсию «Космическая одиссея». В этот вечер музей приглашает стать участником коллективной мастерской «Так сложились звёзды!», где художники и педагоги помогут создать свою уникальную звезду и посмотреть на звёздное небо при помощи телескопа на террасе музея.

4 ноября в 20:00 на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в рамках всероссийской акции пройдёт концертная программа «Пульс времени» – исследование звука как физического явления, где человеческий голос становится ещё одним перкуссионным инструментом, а ритм превращается в архитектуру.

«Ночь искусств» объединит разные поколения и творческие форматы, предложив провести ноябрьский вечер в атмосфере открытий и живого общения. Полная афиша всех участников акции собрана на портале «Культура.РФ».