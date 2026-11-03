В самарском Росреестре отметили День народного единства

В преддверии Дня народного единства в Управлении Росреестра по Самарской области состоялось праздничное мероприятие «Российское гостеприимство». Его главная идея - показать многообразие культур и национальных традиций народов, проживающих на территории Российской Федерации, через блюда многонациональной кухни.

Праздник стал доброй традицией коллектива, помогающей укреплять командный дух и сохранять уважительное отношение к истории и культуре народов России. В рамках события прошла торжественная презентация национальных блюд. На одном столе «встретились» кулинарные символы разных народов: русские пироги и блины, татарский эчпочмак, башкирский кыстыбый, блюда казахской, чувашской и других кухонь, характерных для многонациональной страны. Каждое блюдо сопровождалось коротким рассказом сотрудников о его истории и значении в культуре народа - так участники не только дегустировали угощения, но и узнали о традициях, семейных обычаях и символике.

Коллектив с наступающем праздником поздравил руководитель самарского Росреестра Александр Передерий.

«День народного единства — это праздник силы нашего народа, могучего духа и непобедимой воли. В этот день особенно ощущаешь единение с народом нашей многонациональной страны. Только на территории Самарской области проживают представители 157 национальностей и 14 этнических групп. Все они - российский народ. Единство народа, целостность нашего государства - залог гармонии и благополучия России. Желаю, чтобы не только сегодня, но и каждый день мы ощущали дух, культуру и могущество нашей Родины», – подчеркнул Александр Передерий, сообщает пресс-служба Росреестра СО..

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области