Качество работы своих УК самарцы могут оценить, приняв участие в опросе

В Самаре и Самарской области сформируют актуальный рейтинг управляющих компаний по итогам их работ в третьем квартале 2026 года. Оставить своё мнение по поводу управления многоквартирным домом и качества предоставления услуг жители могут, присоединившись к опросу — его проводит Государственная жилищная инспекция Самарской области. Голосование стартовало 2 ноября и продлится по 15 ноября.



Помимо оценки эффективности деятельности и формирования рейтинга обслуживающих организаций, опрос поспособствует обеспечению систематического наблюдения, более глубокого анализа и прогнозирования в части исполнения УК обязательных требований в процессе управления вверенным жилищным фондом.



Принять участие в опросе можно по ссылкам:

- https://opros-gzhi.samregion.ru/Quiz/login - https://t.me/samara_gji_bot

- https://gzhi.samregion.ru/2024/09/13/ezhekvartalnyj-opros-rejtinga-upravlyayushhih-kompanij-samarsko...

- https://vk.com/public168217090?w=wall-168217090_13652



Также на страницах региональной Госжилинспекции размещены QR-коды и дополнительные ссылки для прохождения опроса. Перед стартом опроса достаточно будет ввести свой адрес электронной почты для отправки кода проверки. В целом опрос займёт не более 5 минут. По имеющимся вопросам можно обратиться в ГЖИ Самарской области по телефону: 8 (846) 200-02-56.