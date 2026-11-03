В Кинельском районе возведен современный ФАП

Новое здание для размещения подразделения Кинельской центральной районной больницы возведено в селе Кутулук.



Современный ФАП придёт на смену старому зданию. Помощь в комфортных условиях будут получать порядка 80 местных жителей.



«На данный момент строительные работы завершены, объект готовится к оснащению оборудованием, после чего будет запущен в эксплуатацию», — отметил главный врач Кинельской больницы Сергей Плешаков.



Всего в этом году в Кинельском районе планируется ввести в строй сразу три фельдшерско-акушерских пункта — в посёлках Грачёвка, Кутулук и Угорье.



«За последние годы построены и введены в эксплуатацию 8 модульных объектов — ФАПов и офисов врачей общей практики, что заметно улучшило доступность медпомощи для сельских жителей», - подчеркнул главный врач.



Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО