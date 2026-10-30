Учёные СамГМУ получили грант Российского научного фонда на разработку ЭЭГ-биомаркера болезни Альцгеймера

Научный коллектив НИИ нейронаук Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) стал победителем конкурса Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами».

Проект «Разработка и предварительная валидация комплексного биомаркера для ранней диагностики когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера» будет выполняться в 2027–2028 годах, объём финансирования составит 1,5 млн рублей ежегодно. Руководитель проекта — директор НИИ нейронаук, к.м.н. Александр Захаров. В команду также вошли сомнолог, врач-невролог Наталья Романчук, специалист по анализу сложных систем Владимир Хорев и аспирант Юлия Комарова.

Сегодня болезнь Альцгеймера всё чаще рассматривают как болезнь разобщения нейронных сетей: патологический процесс поражает крупные функциональные сети мозга и их ключевые узлы задолго до появления выраженных симптомов. Исследователи планируют описать эти изменения с помощью высокоплотной 128-канальной электроэнцефалографии и методов теории графов, построив своеобразный «графовый портрет» заболевания.

В исследовании примут участие 60 человек: пациенты с ранними когнитивными нарушениями при болезни Альцгеймера, пациенты с болезнью Паркинсона и участники без когнитивных нарушений.

Ключевая особенность проекта — сравнение не только с нормой, но и с другим нейродегенеративным заболеванием. Это позволит доказать, что найденные сетевые признаки специфичны именно для болезни Альцгеймера. На основе полученных данных методами машинного обучения будет построена диагностическая модель. В отличие от ПЭТ и анализа ликвора, ЭЭГ — доступный и неинвазивный метод, поэтому разработка может лечь в основу отечественного программного обеспечения для ранней диагностики. Выявленные ключевые узлы сетей станут кандидатными мишенями для транскраниальной магнитной стимуляции.

«Болезнь Альцгеймера сегодня — одна из самых острых проблем неврологии: первые изменения в мозге начинаются за годы, а порой и за десятилетия до того, как человек замечает первые симптомы. Именно поэтому мы делаем ставку на раннюю диагностику. ЭЭГ — метод доступный, неинвазивный и безопасный, и наша задача — превратить его из вспомогательного инструмента в полноценный биомаркер. Сравнение с болезнью Паркинсона позволит нам доказать, что найденные сетевые признаки специфичны именно для болезни Альцгеймера, а значит, могут стать основой для точной и своевременной диагностики», — прокомментировал руководитель проекта, Александр Захаров.

Фото: пресс-служба СамГМУ