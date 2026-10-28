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Главный реаниматолог региона объяснил, почему реабилитация после инсульта начинается прямо в реанимации

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Врач Тольяттинской больницы № 5 Дмитрий Костюков: "В Самарской области выстраивается система, в которой реанимация становится надёжным трамплином для возвращения человека к полноценной жизни".

Главный внештатный специалист по анестезиологии – реаниматологии, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, врач-анестезиолог-реаниматолог Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Дмитрий Костюков:

"В Самарской области выстраивается система, в которой реанимация становится надёжным трамплином для возвращения человека к полноценной жизни. Мы боремся за каждый нейрон, за каждое движение, за каждое слово. Современная нейрореанимация — это не только аппараты искусственной вентиляции легких и мониторы, но и старт реабилитационного пути. Причём начинается он не через месяц в профильном центре, а в первые 24–48 часов после поступления пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Почему это важно?

Мозг обладает нейропластичностью — способностью перестраиваться и брать на себя функции погибших участков. Но для этого ему нужна стимуляция «здесь и сейчас». Если просто ждать, то будет упущено драгоценное «золотое окно» для восстановления.

Как выглядит ранняя реабилитация в нейрореанимации?

Это не изнуряющие тренировки, а точная и бережная работа мультидисциплинарной команды.

 Медсёстры и инструкторы ЛФК каждые пару часов меняют положение тела пациента, используют специальные укладки — это предотвращает пролежни и контрактуры.
 Пассивная и активная гимнастика. Даже если пациент не может двигать рукой сам, конечность разрабатывают за него: мозг должен «помнить», как работают мышцы, получая сигналы от них.
 Ранняя активизация. Как только состояние позволяет и снижается седация, пациента сажают на краю кровати, помогают встать с поддержкой. Вертикализация критически важна для работы лёгких, сердца и мозга.
 Работа с глотанием и речью. Логопед-афазиолог подключается ещё в реанимации — чтобы предотвратить аспирационную пневмонию и помочь пациенту снова начать глотать и говорить.

 Родственники — часть команды

В нейрореанимации родственники не просто посетители, а часть команды. Голос, чтение любимых книг, знакомые прикосновения (с разрешения врача) — мощнейшая сенсорная стимуляция для мозга. Разговаривать с пациентом стоит, даже если кажется, что он не реагирует".

 

Фото:  pxhere.com

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