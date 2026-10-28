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Об исполнении указаний Президента Российской Федерации рассказали   на коллегии в самарском Росреестре

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В самарском Росреестре прошла коллегия по основным направлениям деятельности под председательством руководителя Управления - Александра Передерия.

В самарском Росреестре прошла коллегия по основным направлениям деятельности под председательством руководителя Управления - Александра Передерия. Ключевая тема коллегии была посвящена статусу исполнения указаний Президента Российской Федерации от 18.03.2024 года № Пр-509; от 16.09.2025 года № Пр-1424.

Участники мероприятия подробно рассказали об учете и вовлечении в хозяйственный оборот объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и отдельно остановились на теме наполнения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) актуальными сведениями: о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, о границах муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон.

«В части наполнения ЕГРН сведениями об административных границах необходимо отметить, что границы всех муниципальных образований Самарской области были внесены в полном объеме, – сообщил начальник отдела землеустройства и мониторинга земель Алексей Князькин, - К ноябрю 2025 года достигнут целевой показатель - 100% по внесению сведений о границах территориальных зон в ЕГРН, но работы по внесению территориальных зон были продолжены в связи с внесением изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований Самарской области».

Также спикер доложил о проведении картографических работ в регионе. Обеспеченность территории Самарской области сведениями единой электронной картографической основы составляет 99,7%, что является достаточно высоким показателем и в Российской Федерации, и в Приволжском Федеральном округе.

Начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Лилия Аглиулова рассказала о промежуточных результатах регистрации прав объектов региональной собственности по утвержденному плану–графику: «Отработка данного графика ведется с опережением срока, до конца года остается отработать 163 объекта. Исходя из имеющийся информации, в том числе от Министерства имущественных отношений Самарской области, риски невыполнения плана-графика   в настоящий момент отсутствуют».

Анализ объектов, включенных в план-график по выявлению правообладателей, завершен Управлением в 2024 году. В настоящий момент результативность составляет 94%, что выше среднероссийского показателя и показателя по Приволжскому федеральному округу.

В завершении коллегии руководитель Управления Александр Владимирович Передерий поблагодарил за проделанную работу не снижать темпы и поручил продолжить осуществлять постоянный контроль за реализацией утвержденных планов-графиков.

 

Фото:  Управление Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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