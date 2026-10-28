Уволенный за опоздания петербуржец отсудил у начальства почти 900  тысяч рублей

Сотрудник НИИ телевидения в Санкт-Петербурге через суд оспорил увольнение за регулярные опоздания и добился возвращения на работу, а также выплаты компенсаций на общую сумму 871,6 тысячи рублей. Третий кассационный суд оставил решение в его пользу без изменений, сообщает mk.ru.

Мужчина трудился в институте с 2019 года. В феврале и марте 2025-го он регулярно приходил на работу на 30–40 минут позже установленного времени. Уважительных причин для опозданий он не предоставил, а давать письменные объяснения отказался.

За этот период руководство объявило электромонтеру замечания за нарушение деловой этики и ненадлежащее хранение служебных документов, а также вынесло выговор за опоздания. В марте работника уволили за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.

Мужчина обратился в суд. Первоначально решение оказалось в пользу работодателя, однако апелляционная инстанция отменила его, посчитав, что за короткое время сотруднику назначили несколько дисциплинарных взысканий, не предоставив возможности исправить ситуацию.

При этом факт нарушений трудовой дисциплины не оспаривался. Суд установил, что работодатель не подтвердил, что при выборе наказания учитывал тяжесть проступков, предшествующее поведение сотрудника и его отношение к работе. Последовательность взысканий также позволила апелляции усмотреть стремление руководства избавиться от работника.

В итоге мужчину восстановили в должности. С предприятия взыскали 851,6 тысячи рублей за период вынужденного прогула и еще 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Работодатель попытался обжаловать это решение, однако 3 августа 2026 года Третий кассационный суд оставил его в силе.