В Автозаводском районе Тольятти под колеса автомобиля попали два подростка на мотоцикле 

27 октября на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало шесть человек, двое из которых несовершеннолетние. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 537 нарушений ПДД РФ, в том числе 9 нарушений правил перевозки детей и 15 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В Автозаводском районе Тольятти инспекторы дорожно-патрульной службы, прибывшие на место ДТП, установили: в 18:30 19-летний юноша, управляя автомобилем Kia Sorento, двигался по улице Офицерской со стороны улицы Полякова в направлении улицы Ботанической. В пути следования, при повороте налево возле дома №14Б, не занял соответствующее крайнее положение транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом Motoland 125Е, за рулем которого находился не имеющий права управления транспортными средствами 14-летний юноша. Водитель мотоцикла и его пассажир – 16-летняя девушка госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области