В Шигонском районе горели 20 рулонов с соломой массой 3200 килограмм

27 октября в 12:14 в пожарно-спасательную часть № 114 пожарно-спасательного отряда № 37 филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подвалье.
На место вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 135 вышеуказанного отряда в количестве 5 человек личного состава.
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горят 20 рулонов с соломой массой 3200 килограмм.
Оперативно на тушение был подан 1 ствол «Б».
Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев в 12:39 была объявлена локализация пожара, в 12:59 – ликвидация открытого горения.
Причина пожара устанавливается.
Фото: ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»