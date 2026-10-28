В Шигонском районе горели 20 рулонов с соломой массой 3200 килограмм

27 октября в 12:14 в пожарно-спасательную часть № 114 пожарно-спасательного отряда № 37 филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подвалье.

На место вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 135 вышеуказанного отряда в количестве 5 человек личного состава.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горят 20 рулонов с соломой массой 3200 килограмм.

Оперативно на тушение был подан 1 ствол «Б».

Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев в 12:39 была объявлена локализация пожара, в 12:59 – ликвидация открытого горения.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»