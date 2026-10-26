Вечером на улице Осипенко, 41 вспыхнул пожар — огонь охватил балкон и квартиру на втором этаже.

Сообщение о происшествии поступило в 18:01. Уже к 18:25 спасателям удалось локализовать возгорание: площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В 18:35 открытое горение было полностью ликвидировано.

На месте работали 7 единиц техники и 21 спасатель — оперативные и слаженные действия помогли не допустить распространения пламени. Пострадавших нет: 32 человека успели покинуть здание самостоятельно, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области