Вечером на улице Осипенко, 41 вспыхнул пожар — огонь охватил балкон и квартиру на втором этаже.
Сообщение о происшествии поступило в 18:01. Уже к 18:25 спасателям удалось локализовать возгорание: площадь пожара составила 15 квадратных метров.
В 18:35 открытое горение было полностью ликвидировано.
На месте работали 7 единиц техники и 21 спасатель — оперативные и слаженные действия помогли не допустить распространения пламени. Пострадавших нет: 32 человека успели покинуть здание самостоятельно, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области