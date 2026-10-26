 В детском саду № 249 в Самаре готовят к открытию новый модульный корпус

В детском саду № 249 в Промышленном районе Самары готовят к открытию новый модульный корпус площадью 445 кв. метров. Его оснастили мебелью, игрушками и развивающими материалами. Стоимость корпуса с оборудованием составила 39 млн рублей из городского бюджета.



В новом корпусе разместят две группы для детей от 2 до 4 лет — всего 55 мест. Сейчас рядом со зданием устанавливают подпорную стенку, после завершения работ корпус смогут ввести в эксплуатацию.



«В дальнейшем будем развивать территорию детского сада поэтапно и делать ее более интересной и комфортной для детей», — отметил глава Самары [Иван Носков.



Также планируется подготовить план развития детского сада, который предусматривает снос неиспользуемых зданий и строительство современных корпусов и детских площадок.

Фото: пресс-служба администрации Самары