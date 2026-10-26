Команды Алексеевского района - победители соревнований по баскетболу

В течение октября в Самарской области проходили областные соревнования среди команд муниципальных районов по баскетболу.
24 октября в ФСК «Олимп» села Алексеевка прошел финал среди мужских команд.
Призерами стали:
Алексеевский район
Ставропольский район
Сергиевский район
25 октября в ледовой арене в Южном городе прошли финальные игры женских команд:
Алексеевский район
Клявлинский район
Ставропольский район
Всего в турнире приняли участие 300 человек в составе 13 мужских и 12 женских команд.
Фото: минспорта СО