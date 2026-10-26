Команды Алексеевского района - победители соревнований по баскетболу

В течение октября в Самарской области проходили областные соревнования среди команд муниципальных районов по баскетболу.

24 октября в ФСК «Олимп» села Алексеевка прошел финал среди мужских команд.

Призерами стали:

Алексеевский район

Ставропольский район

Сергиевский район

25 октября в ледовой арене в Южном городе прошли финальные игры женских команд:

Алексеевский район

Клявлинский район

Ставропольский район

Всего в турнире приняли участие 300 человек в составе 13 мужских и 12 женских команд.

Фото: минспорта СО