Основной период ЕГЭ в 2027 году планируется провести с 1 июня по 9 июля

Основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России в 2027 году планируется провести с 1 июня по 9 июля, сообщается в пояснительной записке к совместному проекту приказа Рособрнадзора и Минпросвещения, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишут "Известия".

Согласно документу, досрочный этап сдачи ЕГЭ планируется провести с 19 марта, а основной — с 1 июня по 9 июля. Первые экзамены основного периода предполагается организовать по истории, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку предлагается провести 4 июня, а экзамен по математике запланирован на 7 июня.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ намечен на 3 сентября. При этом 8 и 9 июля выпускники смогут по собственному желанию повторно сдать один из ранее выбранных предметов.

Предложенное расписание пока носит предварительный характер и должно пройти общественное обсуждение.