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Эксперт рассказала о том, как подготовить мелочь к обмену и какие монеты принимают

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Россияне могут обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить их на банковский счет в рамках «Монетной недели».

Россияне могут обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить их на банковский счет в рамках «Монетной недели». О том, как подготовить мелочь к обмену и какие монеты принимают, рассказала 26 октября «Известиям» управляющая дополнительным офисом АО «Свой Банк» Ольга Дроздова.

По словам специалиста, предварительно сортировать монеты необязательно, однако такая подготовка позволяет ускорить пересчет. Мелочь можно заранее разложить по номиналам: например, отдельно собрать монеты по 50 копеек, 1 рублю и 10 рублям.

В рамках акции принимаются все находящиеся в обращении российские монеты, выпущенные с 1997 года. Ограничений по количеству нет: можно принести как небольшое количество мелочи, так и накопления из копилки за несколько лет. Обмен проводится без комиссии. Клиенты банка также могут не получать наличные, а зачислить собранную сумму на свой счет.

 

Фото:   pxhere.com

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