Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне могут обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить их на банковский счет в рамках «Монетной недели».
Эксперт рассказала о том, как подготовить мелочь к обмену и какие монеты принимают
Предложенное расписание ЕГЭ пока носит предварительный характер и должно пройти общественное обсуждение.
Основной период ЕГЭ в 2027 году планируется провести с 1 июня по 9 июля
 В детском саду № 249 в Промышленном районе Самары готовят к открытию новый модульный корпус площадью 445 кв. метров.
 В детском саду № 249 в Самаре готовят к открытию новый модульный корпус
В течение октября в Самарской области проходили областные соревнования среди команд муниципальных районов по баскетболу.
Команды Алексеевского района - победители соревнований по баскетболу
Утром произошёл пожар в Тольятти на улице Заставной, 17. Горел гаражный бокс в ГСК. Площадь возгорания составила 120 кв. м.
В Тольятти на улице Заставной горел гаражный бокс в ГСК
Вечером на улице Осипенко, 41 вспыхнул пожар. На месте работали 7 единиц техники и 21 спасатель.
На улице Осипенко в Самаре  вспыхнул пожар — огонь охватил балкон и квартиру на втором этаже
 В Самаре временно изменится движение семи трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на улице Арцыбушевской — от Красноармейской до Полевой.
В Самаре временно изменится движение семи трамвайных маршрутов
Сельхозтоваропроизводителям Самарской области стали доступны новые инструменты обновления машинно-тракторного парка.
Поддержка сельхозмашиностроителей и аграриев региона расширяется
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.54
-0.59
EUR 90.24
-0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Поддержка сельхозмашиностроителей и аграриев региона расширяется

262
Сельхозтоваропроизводителям Самарской области стали доступны новые инструменты обновления машинно-тракторного парка.

Сельхозтоваропроизводителям Самарской области стали доступны новые инструменты обновления машинно-тракторного парка. Партнерские программы Росагролизинга позволяют аграриям приобретать технику на более выгодных условиях, а сельхозмашиностроителям региона — расширять рынки сбыта своей продукции.

Увеличение доли отечественной техники, модернизация машинно-тракторного парка, внедрение «умных» технологий и повышение доступности оборудования для хозяйств способствуют решению задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Вопросы технического перевооружения АПК Самарской области обсудили на Дне клиента Росагролизинга, который прошел на площадке предприятия «АМ-Техника». В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, сельхозпредприятий, заводов и дилерских организаций.

Генеральный директор Росагролизинга Владимир Балтер объявил о запуске двух партнерских программ с самарскими производителями техники. Они предусматривают аванс от 0%, срок лизинга до семи лет и отсрочку до шести платежей по основному долгу. Такие условия позволяют аграриям заранее обновить парк к следующему сезону, сохранив оборотные средства для текущих производственных задач.

«Заводы предложили особые условия по цене и расчетам, и благодаря этому мы можем сделать предложение для хозяйств выгоднее. Мы стараемся поддерживать и аграриев Самарской области, и спрос на продукцию сельхозмашиностроителей. Производители обновляют производство, осваивают новые модели и увеличивают локализацию. Наша задача — обеспечить, чтобы в полях страны работала современная, качественная и инновационная техника», — отметил Владимир Балтер.

Сегодня с Росагролизингом сотрудничают 12 производителей и 30 поставщиков сельхозтехники Самарской области.

«Роль Росагролизинга в модернизации и обновлении машинно-тракторного парка сегодня переоценить невозможно. Это один из наиболее значимых инструментов, которым пользуются аграрии региона. Помимо поставки сельскохозяйственной техники, для Самарской области важны программы по поставке коммунальных машин для сферы обращения с ТКО, факторинг и услуги машинно-технологических компаний. Все эти направления расширяют доступ сельхозпроизводителей к необходимым ресурсам и помогают сохранять темпы обновления отрасли», —подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов.

Практическую пользу доступных финансовых инструментов отмечают и сами аграрии. По словам исполнительного директора агрохозяйства Андрея Камышова, благодаря действующим программам удалось приобрести тракторы, комбайны и прицепную технику.

«Мы приобрели технику под минимальный процент и обновили парк. Важно, что многие вопросы можно решить дистанционно через личный кабинет, не посещая офис компании. Это делает приобретение техники более удобным для хозяйств», — поделился Андрей Камышов.

С Самарской областью Росагролизинг сотрудничает с 2003 года. За это время аграриям региона поставлено почти 6,2 тыс. единиц сельхозтехники, в том числе 416 единиц — в 2026 году по состоянию на 20 октября. Около 98% поставок приходится на отечественную технику. По общему количеству поставленных машин Самарская область входит в первую десятку регионов страны.

О значении сотрудничества с компанией и доступности государственной поддержки рассказал руководитель хозяйства «Васильевское».

«Мы работаем с Росагролизингом уже около 15 лет и успешно пользуемся этим финансовым инструментом. Для сельхозпроизводителей это адресная помощь со стороны государства. В непростых экономических условиях государство находит возможности поддерживать отрасль через Росагролизинг, и этим инструментом необходимо пользоваться», — подчеркнул он.

Модернизация регионального АПК находится на особом контроле Правительства Самарской области и губернатора Вячеслава Федорищева.

«Обновление машинно-тракторного парка — один из главных рычагов повышения производительности и снижения себестоимости продукции. Без современной техники сложно конкурировать и осваивать новые ниши», —акцентировал губернатор в ходе обсуждения региональных программ поддержки АПК.

 

Фото:   АО «Росагролизинг»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
 В детском саду № 249 в Промышленном районе Самары готовят к открытию новый модульный корпус площадью 445 кв. метров.
26 октября 2026, 21:38
 В детском саду № 249 в Самаре готовят к открытию новый модульный корпус
 В детском саду № 249 в Промышленном районе Самары готовят к открытию новый модульный корпус площадью 445 кв. метров. Благоустройство
179
Вечером на улице Осипенко, 41 вспыхнул пожар. На месте работали 7 единиц техники и 21 спасатель.
26 октября 2026, 20:26
На улице Осипенко в Самаре  вспыхнул пожар — огонь охватил балкон и квартиру на втором этаже
Вечером на улице Осипенко, 41 вспыхнул пожар.  На месте работали 7 единиц техники и 21 спасатель. Происшествия
272
 В Самаре временно изменится движение семи трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на улице Арцыбушевской — от Красноармейской до Полевой.
26 октября 2026, 19:18
В Самаре временно изменится движение семи трамвайных маршрутов
 В Самаре временно изменится движение семи трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на улице Арцыбушевской — от Красноармейской до Полевой. Транспорт
267
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
26 октября 2026  15:39
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
418
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
1288
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
790
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
23 октября 2026  10:37
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
786
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
835
Весь список