Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов

С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.

Владимир Александрович родился в Самаре, имеет высшее образование — окончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)».

С 2017 года работал на различных должностях в структуре местного самоуправления и подведомственных учреждений: главным специалистом отдела по ЖКХ и благоустройству в администрации Ленинского района города Самары, мастером дорожных участков и инженером в МП «Благоустройство», заместителем директора МБУ «Куйбышевский», консультантом отдела информационной политики, начальником отдела потребительского рынка и предпринимательства, заместителем главы Куйбышевского района города Самары

С сентября 2025 года занимал должность первого заместителя главы администрации Куйбышевского района города Самары.

Алексей Пугачев, возглавлявший Куйбышевский район города Самары с декабря 2025 года, покинул пост по собственному желанию.

Фото: пресс-служба администрации Самары