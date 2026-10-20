Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды проявившим себя бойцам отряда «БАРС-Крылья» и передал спецтехнику

Во вторник, 20 октября, в Самаре на площади Славы губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды инструкторам и участникам отряда «БАРС – Крылья», проявившим себя в отражении вражеских атак БПЛА. Также глава региона передал военнослужащим очередную партию спецтехники.

Почетный знак губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени получили 16 человек - бойцы мобильных огневых групп (МОГ) и инструкторы специального учебного центра «Самара» при региональном отделении ДОСААФ.

Отряд «БАРС – Крылья», созданный для защиты объектов критически важной инфраструктуры региона, уже доказал свою эффективность. Добровольцы отряда проходят обучение и слаживание под руководством опытных инструкторов, в том числе имеющих боевой опыт, и затем в составе мобильных огневых групп несут дежурства. Всего таких групп сейчас более 90.

«Вы проявляете доблесть и мужество. Хочу сказать вам большое спасибо, потому что именно эти качества позволяют нашим жителям чувствовать себя в безопасности, когда идет - ночью или утром, днем, вечером - атака противника. Вы и ваши боевые товарищи по-настоящему защищаете интересы наших жителей. Это очень непростая военная задача. Непростая, потому что противник коварный, меняет тактику, технику, маршруты. Вы в своем подразделении со своим отрядом остаетесь один на один с этой задачей - и у вас получается с ней справляться, - обратился Вячеслав Федорищев к бойцам. - Хотел в вашем лице искренне поблагодарить все командование «БАРС – Крылья», каждого солдата, каждого резервиста, каждого добровольца, которые работают и обеспечивают безопасность наших жителей. Ваша работа настоящая боевая. Вам - силы духа, вашим семьям - крепкого здоровья, уверенности. Все мы знаем, что победа будет, будет скоро, враг будет разбит. Спасибо за службу!»

Также от правительства Самарской области сегодня бойцам МОГов и тем, кто выполняет задачи в зоне СВО, была передана дополнительная спецтехника. Три мобильные огневые системы на базе ГАЗ «Соболь», автомобили УАЗ «Пикап» и «Нива тревел», 130 БПЛА разных разновидностей направлены в соответствии с запросами подразделений.

Командир отряда «БАРС – Крылья» гвардии майор Артем Светлолобов отметил: «Противник регулярно пытается нанести удары по нашим объектам, поэтому мы наращиваем силы и средства на этом направлении, бойцы себя проявляют все чаще и чаще, есть те, кто неоднократно награжден. Растет численность отряда, растет вооружение, мощность вооружения».

Губернатор поручил министру по региональной безопасности Самарской области Александру Шаркову обеспечить закупку еще 10 автомобилей в интересах отряда «БАРС – Крылья». «Когда идет новый маршрут атаки, чтобы ребята могли быстро перемещаться, им нужен оперативный маневр. Это хорошие автомобили, наши тольяттинские. Подумайте с командиром, какой именно тип автомобилей нужен - в зависимости от задачи», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Фото: Иван Макеев