Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»

Новый цифровой сервис начал работу в российском мессенджере «Макс». Инструмент создан для оперативного информирования жителей региона и повышения доступности государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.

Чат-бот работает в режиме 24/7 и предоставляет пользователям информацию по ключевым направлениям деятельности ведомства.

В настоящий момент в чат-боте доступны следующие разделы:

Сведения о спортивных разрядах и судейских категориях — проверка статуса и актуализация данных для атлетов и судей.

Положения о соревнованиях — официальные регламенты и условия проведения региональных турниров.

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий — актуальное расписание соревнований на территории Самарской области.

Порядок получения государственных услуг — подробные инструкции по оформлению документов в сфере физической культуры и спорта.

Информация о подведомственных учреждениях — контакты и адреса спортивных школ, центров и других организаций регионального Минспорта.