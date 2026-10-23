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Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»

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Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»

Новый цифровой сервис начал работу в российском мессенджере «Макс». Инструмент создан для оперативного информирования жителей региона и повышения доступности государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.

Чат-бот работает в режиме 24/7 и предоставляет пользователям информацию по ключевым направлениям деятельности ведомства.

В настоящий момент в чат-боте доступны следующие разделы:

Сведения о спортивных разрядах и судейских категориях — проверка статуса и актуализация данных для атлетов и судей.

Положения о соревнованиях — официальные регламенты и условия проведения региональных турниров.

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий — актуальное расписание соревнований на территории Самарской области.

Порядок получения государственных услуг — подробные инструкции по оформлению документов в сфере физической культуры и спорта.

Информация о подведомственных учреждениях — контакты и адреса спортивных школ, центров и других организаций регионального Минспорта.

Для перехода в чат-бот необходимо пройти по ссылке: https://max.ru/minsport63_bot  

 

 

 

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