«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»

Я нашел ошибку
Главные новости:
12 октября в рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» АО «ПФ «СКБ Контур» (далее – СКБ Контур) и АНО «Цифровая экономика» представят новый обучающий ролик и методические материалы для педагогов при поддержке Минпросвещения и Минци
В новом сезоне «Цифрового ликбеза» школьникам региона расскажут об ответственном использовании искусственного интеллекта
6 октября в Самаре состоялось расширенное заседание Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».
«Единая Россия» в Самарской области: кандидаты на ключевые посты и обновление отделения
6 октября 2026 года в Казани состоялось совместное совещание аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе и межведомственной комиссии Республики Татарстан.
В ПФО обсудили трудоустройство ветеранов СВО  
9 октября в Самаре на площадке универсальной муниципальной ярмарки на пересечении улиц Киевской и Тухачевского (ул. Партизанская, 55Е) стартует «Всероссийская ярмарка».
В Самаре пройдет «Всероссийская ярмарка»
В поселке Малороссийский близится к завершению возведение нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 80%.
В Большеглушицком районе завершается строительство нового ФАПа
Сторонник партии «Единая Россия», индивидуальный предприниматель и многодетный отец Дмитрий Пальцев из села Дмитриевка Нефтегорского района лично отправил крупную партию гуманитарной помощи в госпиталь города Луганск. Общий вес груза составил 40 тонн прод
40 тонн гуманитарной помощи из Нефтегорского района : многодетный отец и сторонник «Единой России» Дмитрий Пальцев поддержал госпиталь в Луганске
Продолжается комплексное оздоровление реки Сызранки в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
В Сызрани продолжается расчистка реки в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие»
Beeline Cloud запустил AI Hive Platform — комплексную экосистему ИИ-рабочих мест для бизнеса.
Beeline Cloud открыл бизнесу доступ к защищённым ИИ-рабочим местам
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.71
0.78
EUR 96.03
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»

264
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»

В почтовых ящиках самарцев регулярно появляются листовки, выполненные в виде квитанций, где содержатся настойчивые требования заменить или поверить приборы учёта. В них указываются законы, термины и цифры, создающие видимость официального документа. Подобные обращения распространяют коммерческие структуры, предлагающие свои услуги по завышенной стоимости.

«РКС-Самара» напоминают: такие материалы не имеют отношения к расчётам за ЖКХ и являются рекламой. Прежде чем заказывать эти услуги, обязательно уточните сроки поверки своих счётчиков. Они указаны в паспорте прибора, в квитанциях за холодное водоснабжение и водоотведение, а также в личном кабинете на сайте samcomsys.ru.

При необходимости поверку или замену счетчиков следует проводить в любой аккредитованной организации, имеющей право на выполнение метрологических работ. Вся информация об установке и поверке приборов учёта размещена на сайте «РКС-Самара» https://samcomsys.ru/messages/17658.

Передавать показания и оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии удобнее всего через личный кабинет https://lk.roscomsys.ru. Там же можно посмотреть историю показаний счётчиков, найти квитанции за любой период, проверить начисления и оплату, а также узнать дату следующей поверки приборов учёта.

Теги: Акценты В центре внимания РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
09 декабря 2025, 13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
Чтобы поднять себе настроение и почувствовать Новый год, а также для того, чтобы в январские праздники не думать о коммунальных услугах, оплатите обе квитанции и... ЖКХ
2024
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
08 декабря 2025, 12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
Просим самарцев не откладывать важные коммунальные дела на предновогодние дни. Показания приборов учёта можно передать уже сегодня и до 23 декабря.   ЖКХ
1672
"РКС-Самара" поясняют, как реагировать на псевдо-предписания о поверке
26 сентября 2024, 12:20
"РКС-Самара" поясняют, как реагировать на псевдо-предписания о поверке
«РКС-Самара» напоминают: такого рода листовки не являются квитанциями или другими документами, это реклама коммерческих услуг. ЖКХ
5145

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
7 октября 2026  13:05
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
259
в Самаре к теплу подключили 20,8% жилищного фонда
7 октября 2026  12:26
В Самаре к теплу подключили 20,8% жилищного фонда
260
Штольни в Сокольих горах на Красной Глинке продали на торгах
7 октября 2026  11:35
Штольни в Сокольих горах на Красной Глинке продали на торгах
295
В Самаре планово включат сирены
7 октября 2026  10:08
В Самаре планово включат сирены
356
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
6 октября 2026  13:18
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
744
Весь список