"РКС-Самара" поясняют, как реагировать на псевдо-предписания о поверке

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
Для дизайнеров Самарской области прием заявок на профессиональный конкурс проекта «Дизайн-марафон» продлен на неделю
Для дизайнеров Самарской области прием заявок на профессиональный конкурс проекта «Дизайн-марафон» продлен на неделю
Родителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсе Общества «Знание»
Родителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсе Общества «Знание»
В Самарской области контролируют готовность к вводу очистных сооружений
В Самарской области контролируют готовность к вводу очистных сооружений
В аэропорту Курумоч появится необычный самолет
В аэропорту Курумоч появится необычный самолет
В Самаре появится новое «космическое» место
В Самаре появится новое «космическое» место
44% жителей Самары поддерживают инициативу обязательной консультации у психолога перед разводом
44% жителей Самары поддерживают инициативу обязательной консультации у психолога перед разводом
Оператор билайн запустил мини-сериал о мобильной связи
Оператор билайн запустил мини-сериал о мобильной связи
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.39
-0.47
EUR 103.48
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Осенний променад по модернизму: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» пройдет в Самаре
В историческом парке «Россия – моя история» 26 сентября состоится открытие выставки фотографии «Черное и белое»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

"РКС-Самара" поясняют, как реагировать на псевдо-предписания о поверке

26 сентября 2024 12:20
132
"РКС-Самара" поясняют, как реагировать на псевдо-предписания о поверке

«В вашей квартире заканчивается срок поверки счётчиков... Платежи за воду станут осуществляться по нормативу С ПОВЫШАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ» - листовки* с тревожным заявлением обнаружили в своих почтовых ящиках самарцы в сентябре. Не в меру активные коммерческие организации снова пытаются навязать свои услуги, даже тем, кому это не нужно. Призывают всех без исключения пройти обязательную поверку счётчиков ХВС и ГВС, в противном случае грозят повышением начислений. В тексте ссылки на законы, масса цифр и терминов - многих такая информационная атака может сбить с толку.

«РКС-Самара» напоминают: такого рода листовки не являются квитанциями или другими документами, это реклама коммерческих услуг. Прежде чем заказывать такую услугу, обязательно уточните сроки поверки своих счётчиков. Даты указаны в паспорте приборов учёта, а также в квитанциях за холодную воду и канализацию в правом нижнем углу. Если поверка действительно уже нужна, абонент может обратиться в ЛЮБУЮ организацию, которая оказывает метрологические услуги и имеет аккредитацию на этот вид работ.

 

 Фото: https://vk.com/chp_samara?w=wall-33344798_2552550

Теги: Акценты В центре внимания РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
20 июля 2024, 11:57
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
По информации ресурсоснабжающей организации, большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях возможно кратковременное отключение... ЖКХ
4029
"РКС-Самара" напоминают, что делать с инспекторами-метрологами, которых не вызывали
15 апреля 2024, 13:21
"РКС-Самара" напоминают, что делать с инспекторами-метрологами, которых не вызывали
«РКС-Самара» напоминают: сотрудники предприятия не ходят по квартирам с внезапными проверками приборов учёта. ЖКХ
3293
Абоненты «РКС-Самара» получили авансовые квитанции за декабрь 2023 года
19 декабря 2023, 12:50
Абоненты «РКС-Самара» получили авансовые квитанции за декабрь 2023 года
До окончания новогодней поощрительной акции осталось всего четыре дня. ЖКХ
4905

В центре внимания
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
26 сентября 2024  14:05
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
67
26 сентября 2024  12:20
"РКС-Самара" поясняют, как реагировать на псевдо-предписания о поверке
125
Одной из ключевых тем стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны и меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности, а также продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России.
25 сентября 2024  20:23
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин по вопросам развития экспорта
1106
В Самаре подача тепла в жилые дома начнется с 1 октября
25 сентября 2024  13:46
В Самаре подача тепла в жилые дома начнется с 1 октября
633
Телебашня в Самаре присоединится к акции ко Дню тигра
25 сентября 2024  11:17
Телебашня в Самаре присоединится к акции ко Дню тигра
372
Весь список