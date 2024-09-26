"РКС-Самара" поясняют, как реагировать на псевдо-предписания о поверке

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«В вашей квартире заканчивается срок поверки счётчиков... Платежи за воду станут осуществляться по нормативу С ПОВЫШАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ» - листовки* с тревожным заявлением обнаружили в своих почтовых ящиках самарцы в сентябре. Не в меру активные коммерческие организации снова пытаются навязать свои услуги, даже тем, кому это не нужно. Призывают всех без исключения пройти обязательную поверку счётчиков ХВС и ГВС, в противном случае грозят повышением начислений. В тексте ссылки на законы, масса цифр и терминов - многих такая информационная атака может сбить с толку.

«РКС-Самара» напоминают: такого рода листовки не являются квитанциями или другими документами, это реклама коммерческих услуг. Прежде чем заказывать такую услугу, обязательно уточните сроки поверки своих счётчиков. Даты указаны в паспорте приборов учёта, а также в квитанциях за холодную воду и канализацию в правом нижнем углу. Если поверка действительно уже нужна, абонент может обратиться в ЛЮБУЮ организацию, которая оказывает метрологические услуги и имеет аккредитацию на этот вид работ.

Фото: https://vk.com/chp_samara?w=wall-33344798_2552550