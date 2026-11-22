Главный тренер «Акрона» ответил на вопросы журналистов после матча 15-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Факела», в котором красно-черные уступили на своем поле со счетом 0:2, сообщается на сайте ФК.

– Мы хотели добиться победы, но матч пошел не так, как мы планировали. На мой взгляд, мы контролировали игру, создавали опасные моменты, хорошие ситуации, чтобы открыть счет. Однако затем случилось удаление, которое повлияло на ход матча и в конце концов решило вопрос о победителе. Когда мы остались вдесятером, у нас возникли проблемы в последние 15 минут первого тайма.

Скорее всего, сказалась психология. Мы не справились, не держали фокус, не нашли правильные решения, как адаптироваться к изменившейся ситуации. Давали сопернику много пространства при игре в обороне. Вероятно, произошел психологический удар, легко пропустили два гола, хотя такого не должно было быть.

В перерыве сделали корректировки: как мы должны играть в обороне, прессинговать, действовать в атаке. Понимали, что будет нелегко, проигрывать 0:2 по ходу матча – это сложная ситуация. Попытались изменить счет, получалось создавать остроту, но этого для положительного результата было недостаточно.

Понимаем, что сейчас находимся в непростой ситуации, особенно в психологическом плане. Сказал ребятам, что нужен характер, и я жду от команды такого отношения. Несмотря на все сложности, мы должны продолжать работать и с нужным настроем отнестись к концовке первой половины сезона. Повторюсь: нам нужно показать характер. В этом заключается ценность команды, когда она в нелегкой ситуации. Собираемся продемонстрировать это в оставшихся трех матчах.

– Пропустив первый гол, команда продолжала разыгрывать мяч накоротке. Вам не кажется, что нужны были другие решения?

– Согласен с вами, когда я говорил, что мы не справились психологически, именно это имел в виду. Видимо, удаление стало для команды шоком, как и первый пропущенный гол. Нужны были другие решения, со скамейки подсказывал, что нужно играть напрямую на Тедича. Команда испытала большой стресс, из-за этого принимались неверные решения. Дело не том, что мы хотели рисковать. Речь о том, что были неправильные решения в определенных фазах игры.

– Артём Шуманский провел не самый яркий матч. Почему не решили заменить игрока на Дуду?

– Верю в Артёма, он уже показывал, что для нас он важен и может помочь. Да, в начале матча у него был отличный момент, который, к сожалению, он не реализовал. Возможно, красная карточка как-то тоже повлияла не него. Как главный тренер я принял решение выпустить Беншимола и Болдырева, затем вышел Фернандес. Других возможностей у нас не оставалось.

– После матча вы некоторое время провели на скамейке запасных в раздумья. У команды непростой период, вы думали о том, что делать дальше? Не было мыслей об отставке?

– Никогда не анализирую матч сразу. Я должен был подумать, потому что мы ожидали другого результата в игре с «Факелом». Были неприятные чувства. Думаю, любой тренер подумал бы об этом. Это нормальная реакция.

– Может быть, вы решили задержаться, потому что хотели, чтобы игроки поговорили друг с другом и выпустили пар в раздевалке?

– Повторюсь, что не люблю мгновенно после матча делать анализ и много говорить. Если я говорю, то делаю это так и в тот момент, чтобы было полезно для команды.