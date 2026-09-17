Сергей Булатов: Можем позволить себе быть недовольными ничьей

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о матче с «Локомотивом» в девятом туре РПЛ, переходе Ивана Олейникова в «Рубин» и ЦСКА, а также о кадровых потерях самарской команды, пишет МК в Самаре.

Волжане и «железнодорожники» разошлись ничьей — 1:1 в Москве вечером 16 сентября. Самарцы пропустили во втором тайме, но отыгрались и в концовке даже могли вырвать победу.

Для команды Сергея Булатова это третий подряд матч в Москве, в котором она набирает очки. Ранее в столице не выявили победителя с «Динамо» (0:0) и ЦСКА (1:1).

При этом наставник «Крыльев» назвал игру с «Локо» качественной и объяснил, за счет чего справляются с серьезными кадровыми потерями. А еще прокомментировал ситуацию с Иваном Олейниковым.

«Мы были свидетелями очень хорошего матча»

«Мое мнение, что все мы были свидетелями очень хорошего матча. Он был качественным, соперник ставил для нас много задач. Понимали до начала, что есть проблемы в линии обороны у соперника. Хотели это использовать, моментами это удавалось», — заявил Сергей Булатов.

Уточнил: во втором тайме «красно-зеленые» перестроились, имели моменты и забили гол. Его же подопечным важно было переломить ситуацию.

«Для нас — нормальный результат, но мы сейчас в такой стадии, что можем себе позволить быть недовольными этой ничьей. Это самое главное», — добавил Булатов.

По его словам, в концовке очень хотели забить: ребята бежали вперед, имели моменты. В итоге после финального свистка были «немного расстроены».

«У нас к Олейникову никаких претензий нет»

Отдельно главный тренер «зелено-бело-синих» высказался об уходе вингера Ивана Олейникова. Сначала он отправился в «Рубин», а затем неожиданно оказался в ЦСКА.

«Наш клуб сделал все честно и открыто. Ваня у нас даже сыграл последнюю игру и поехал. Дальше уже его выбор. Я знаю его 10 лет, он у меня еще в «Факеле» был в 2018 году. Он — про футбол и честное отношение к жизни. Поэтому у нас к нему никаких претензий нет. Мы довольны, что от нас футболисты уходят в большие команды», — сказал Булатов.

По его мнению, «КС» всегда поддерживали Ивана. Уверен, когда тот приедет в Самару, болельщики будут его приветствовать:

«Он полностью отдавался на поле и сделал все, что нужно для команды».

«У нас очень хорошая конкуренция — по два человека на место»

Также Сергей Булатов рассказал, за счет чего удается так безболезненно переживать серьезные кадровые потери. Кроме Ивана Олейникова, от волжан ушел Сергей Бабкин, в аренду отправили Чинеду Джеффри.

«Потери серьезные. Мы даже когда на теории перед игрой говорили, отмечали, что у нас схожая ситуация — в стадии строительства, потому что "Локомотив" тоже потерял важных футболистов», — заметил наставник «Крыльев».

Заявил, что клуб должен быть благодарен ребятам, которые отдаются на тренировках и работают в нужном для тренерского штаба режиме:

«Мы сейчас находимся в идеальном состоянии. В плане чего? У нас очень хорошая конкуренция — по два человека на место. Плюс высокий уровень тренировок, ребята его поддерживают. И есть у нас такое понятие — культ игры. Качественно подготавливаемся к тем 30 рабочим дням, которые есть в сезоне. И сегодняшний отработали так, как нужно».

«Пожал руку и сказал, что ему выпал непростой матч»

В конце пресс-конференции Булатов также оценил работу молодого арбитра. На встречу назначили 26-летнего Данила Набоку, который показал девять «горчичников» обеим командам.

«После игры поговорили, я пожал руку и сказал, что ему выпал непростой матч. Считаю, он с ним справился. Количество "желтых" показывает уровень борьбы, который был. Мы рады, что приняли это. Довольны тем, как ребята бились и отнеслись к тяжелым ситуациям и стыкам», — резюмировал тренер «КС».