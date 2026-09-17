В Самарской области на сельхозземлях ликвидировали еще одну свалку

В Ставропольском районе Самарской области ликвидировали свалку твердых коммунальных отходов на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Захламление площадью 33 квадратных метра выявили в 2025-м. Собственнику участка объявили предостережение о недопустимости нарушений земельного законодательства. В 2026-м он организовал необходимые работы на территории.

В сентябре повторное обследование подтвердило, что он устранил нарушение, пишет Самара-МК.

Фото: Управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям