Форум «Самарская область — территория единства» объединил власть, общество и конфессии

В Самарской области состоялся форум «Самарская область — территория единства», посвящённый выработке подходов к решению задач государственной национальной политики. Мероприятие прошло в рамках Стратегии государственной национальной политики РФ, утверждённой Президентом Владимиром Путиным, и завершило областную акцию «Одна земля, одна судьба, одна сила», приуроченную ко Дню дружбы народов Самарской области. В работе форума приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, национально-культурных и общественных объединений, религиозных организаций, образовательных учреждений, экспертного сообщества, участники СВО и члены их семей. Программа была выстроена вокруг актуальных направлений государственной национальной политики: укрепления гражданского единства, сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей и исторической памяти, развития межнационального диалога, работы с молодёжью, использования современных цифровых инструментов и предупреждения информационных рисков.

С приветственным адресом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева к участникам обратился заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов. «Сегодня, когда наши воины с честью выполняют задачи в ходе специальной военной операции, как никогда важно сохранять единство, сплочённость и поддерживать тех, кто защищает нашу Родину, наше будущее. Особенно ценно, что национальные, культурные, общественные и религиозные организации активно участвуют в патриотических инициативах, оказывают помощь военнослужащим, регулярно отправляя им гуманитарную помощь, заботятся о семьях наших героев», — подчеркнул глава региона.

О том, что единство - это не абстрактное понятие, а ежедневный выбор, на форуме рассказал ветеран СВО, помощник Губернатора Самарской области, член Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Самарской области Рамис Терегулов. «Вытаскивал я очень много ребят - и марийцев, и казахов, и русских, и чувашей. Я никогда не спрашивал, какой они национальности. Они все для нас боевые братья. Поэтому считаю, что самое главное - доносить нашей молодёжи, что нужно любить нашу страну, быть патриотом своей страны. К чему это может привести, если не защищать свою Родину, видим все мы», - говорит Рамис Терегулов.

Депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин отметил: «Русский, татарин, чуваш, мордвин, башкир - они не просто живут рядом, они вместе строят этот регион уже несколько столетий. И наша задача как законодателей - сделать так, чтобы его единство не просто сохранялось, но становилось крепче с каждым годом». Депутат Самарской городской Думы Елена Свиридова обратила внимание на главное: будущее многонационального государства зависит от того, какое поколение мы воспитаем сегодня. «Мы должны научить бережно относиться, с уважением друг к другу, любовью, добром. Если мы воспитаем такое поколение - вот тогда у нас будет впереди счастливое, многонациональное государство», - уверена она.

Член Общественной палаты РФ Павел Покровский подчеркнул, что единство народов - это даже не столько вопрос комфорта, сколько вопрос сохранения самой жизни. Он отметил, что в Стратегии государственной национальной политики, утверждённой Президентом Владимиром Путиным, к этой теме подходят с гражданской и системной позиций - серьёзно, вдумчиво и кропотливо.

На форуме выступили президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Маргарита Лянге и член союза журналистов России, конфликтолог Инна Томилина. Лянге говорила о значении современных цифровых инструментов для развития межнационального взаимодействия и сохранения культурного наследия. «Это, мне кажется, дороже, чем наша нефть, золото. Наши отношения - это то, на чём мы строим нашу большую, самую большую на планете Земля страну», - подчеркнула она. Инна Томилина представила проект «Стоп, этнобуллинг», который предлагает практические инструменты для педагогов, родителей и психологов при работе с проявлениями этнической травли и проблемами межличностного взаимодействия в цифровой среде.

Отдельное внимание в программе форума было уделено деятельности казачества Самарской области. Казаки сегодня принимают активное участие в СВО, поддержке ветеранов и семей участников СВО, обеспечении пожарной безопасности, в работе с молодёжью и по сохранению культурных традиций. На сегодняшний день более 300 добровольцев Самарского казачества отмечены государственными и ведомственными наградами. «Казаки всегда защищали свою Родину, свою землю и свою веру. Сегодня особенно важно быть едиными, воспитывать молодёжь в духе патриотизма и готовить её к защите Отечества», - отметил войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян.

Развитие межнационального диалога и мира невозможно без традиционных религиозных конфессий. Основными направлениями обсуждения на форуме стали поддержка социально незащищённых категорий граждан, межконфессиональное взаимодействие, создание условий для достойной жизни молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, увековечение памяти защитников Отечества, в том числе бойцов 1445-го мотострелкового полка, а также работа с подрастающим поколением и передача традиционных ценностей. Ректор Самарской православной духовной семинарии, протоиерей Максим Кокарев, представляя коммуникационный проект Елизавето-Варваринского сестричества, отметил: «Милосердие — одна из ключевых ценностей. Это наша внутренняя потребность. В каждом из нас есть сила стать чьим-то спасением». Имам Самарской соборной мечети Иршат Сафин подчеркнул, что ислам положительно смотрит на дружбу народов и мотивирует к ней: «У нас одна судьба и объединяющая историческая память». Пропст Самарского пропства Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России Ольга Темирбулатова поделилась опытом общины Святого Георга по работе с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья: «Мы стремимся нести людям благую весть и добрые дела. Сегодня обсуждается проект духовно-просветительского центра в селе Красный Яр, где молодые люди с ментальными нарушениями могли бы самостоятельно жить и работать». Главный раввин Самары и Самарской области Александр Гольденгерш рассказал о проведении мероприятий с участием представителей различных конфессий.

Работа форума была поддержана тематическими площадками «17 традиционных ценностей России», «СВОИ», «Этнокадр63». Участники также могли написать слова поддержки военнослужащим, находящимся на СВО. Культурно-просветительский центр «Русское возрождение» из Безенчука под руководством Юлии Белоусовой представил богатство и красоту традиционных костюмов народов России.

По мнению участников, форум «Самарская область — территория единства» объединил ключевые направления государственной национальной политики в единой профессиональной дискуссии, а важным результатом события стал обмен практиками между органами государственной власти и местного самоуправления, общественными и национально-культурными объединениями, религиозными организациями, экспертным и образовательным сообществом.

Фото – Дом дружбы народов Самарской области.