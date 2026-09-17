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Проект «Вызов» помогает семьям региона оставаться вместе
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Проект «Вызов» помогает семьям региона оставаться вместе

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Спецпроект «Вызов» продолжает помогать семьям Самарской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Спецпроект «Вызов» продолжает помогать семьям Самарской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Жительнице Тольятти Тамаре Халимовой он помог сохранить детей в родной семье.
«Семья живёт в крайне стеснённых условиях - на площади всего 16,9 кв. м, из-за чего у детей не было ни полноценных спальных мест, ни места для учёбы. Оперативно, за счёт средств «семейной кубышки», семье приобрели двухъярусную кровать и комплект учебной мебели», - рассказала региональный куратор проекта Екатерина Сеницкая.
Новая мебель позволила снять самые острые бытовые проблемы: теперь у школьников есть место для выполнения домашних заданий, а пространство используется максимально рационально.
Также в рамках проекта семья, где растут шесть детей, получает комплексную поддержку. «Тамара проявила большую вовлечённость: вместе со специалистами она собрала и передала два пакета документов - в администрацию г. о. Тольятти и в Фонд развития жилищного строительства Самарской области», - подчеркнула Сеницкая. Сейчас документы на рассмотрении, а куратор семьи сопровождает её на каждом этапе, чтобы помочь решить проблему системно и не допустить разлучения детей с мамой.
Такой подход - сочетание быстрой материальной поддержки и профессионального сопровождения - лежит в основе семьесберегающей модели проекта «Вызов». «Наша цель - не просто помочь в моменте, а дать семье реальные шансы преодолеть кризис и сохранить своё единство», - подтверждает Екатерина Сеницкая.
Напомним, что специальный проект «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой призван изменить систему помощи семьям с детьми, находящимся в кризисных ситуациях. Главная задача проекта - внедрение семьесберегающего подхода, чтобы предотвратить помещение детей в государственные учреждения и сохранить для них родную семью. Самарская область вошла в число 14 пилотных регионов.
За время реализации проекта в Самарской области более 300 детей получили помощь: кто-то вернулся в родную семью, кто-то был устроен в замещающие семьи или передан под опеку родственников. Профессиональную поддержку получили более 1 тысячи семей. Во всех 37 муниципалитетах созданы межведомственные консилиумы для координации помощи каждой конкретной семье.
Один из инструментов помощи - «семейная кубышка»: средства, за счёт которых оказывается адресная материальная помощь семьям в кризисе. С ноября 2024 года помощь из «семейной кубышки» получили 44 семьи, в которых воспитываются 118 детей.
Региональным оператором проекта выступает Самарская областная организация ВОРДИ (Всероссийской организации родителей детей-инвалидов). Оператор обеспечивает адресную помощь кризисным семьям и обучение специалистов.
Обратиться за помощью в службу «Дети в семье» можно через сайт Областного центра социальной помощи семье и детям или по телефонам: 8 (846) 202-65-07, 958-83-44.

 

Фото:   Самарская областная организация ВОРДИ

Теги: Самара

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