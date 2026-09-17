В губернии малому бизнесу помогают наладить партнерство с крупными промпредприятиями

23 сентября 2026 года на площадке форума «Промышленный салон-2026» в выставочном центре «Экспо-Волга» пройдет «День поставщика» — мероприятие для субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в сотрудничестве с крупными заказчиками.

Встреча станет площадкой для прямого диалога между предпринимателями и промышленными компаниями. Участники смогут представить свою продукцию и услуги, узнать о потребностях потенциальных заказчиков, обсудить условия поставок и перспективы долгосрочного сотрудничества.

«Такой формат позволяет собирать на одной площадке потенциальных заказчиков и поставщиков, чтобы дать им возможность напрямую обсудить возможность взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря такому взаимодействию малый бизнес может получить надежных партнеров и расширить каналы сбыта, а для промышленных предприятий — это возможность представить свои потребности и договориться о закупках с предпринимателями региона», — акцентировал зампредседателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

К участию приглашают производителей, поставщиков и подрядчиков, которые предлагают оборудование, комплектующие, детали, материалы, услуги и высокотехнологичные решения для промышленных предприятий.

В числе потенциальных заказчиков — три компании:

• АО «Строммашина-Щит» — предприятие ищет поставщиков по широкому спектру материалов и комплектующих

• Куйбышевский центр инновационного развития АО «РЖД» — компания заинтересована в широком спектре инновационных решений для повышения эффективности и безопасности

• ГК «Автоком»

В рамках деловой программы представители крупных компаний Самарской области расскажут о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции. Участники также смогут пообщаться в формате В2В: обменяться мнениями, расширить круг деловых контактов, провести предварительные переговоры.

Ярмарки промышленной кооперации проводятся областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес». Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев. Поддержка малого и среднего бизнеса реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Регистрация на мероприятие по ссылке: https://b24-m4jmtd.bitrix24.site/crm_form_1tpau/.

Фото: Минэкономразвития Самарской области