Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обновил личный кабинет для клиентов

Обновлённый личный кабинет Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» стал доступен для клиентов энергокомпании, имеющих 11-значные лицевые счета. Теперь свыше 600 тысяч потребителей тепла Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оценить преимущества дистанционного онлайн-сервиса:

– он доступен в любое время суток в любом месте с выходом в интернет;

– с его помощью можно без комиссии оплачивать счета;

– передавать показания приборов учёта;

– просматривать и скачивать квитанции за предыдущие периоды;

– уточнять наличие задолженности.

Сервис своевременно напоминает пользователям о передаче показаний счетчиков и оповещает об акциях для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

«Наши онлайн-сервисы предназначены для того, чтобы максимально упростить взаимодействие с компанией, предоставляя возможность быстро решать различные возникающие вопросы», – отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Для доступа к личному кабинету клиента достаточно зайти на официальный сайт Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» www.samara.esplus.ru, выбрать раздел «Онлайн-сервисы» и кликнуть на иконку «Личный кабинет». После прохождения несложной процедуры регистрации по электронной почте и номеру телефона клиенты смогут пользоваться всем его функционалом.

Также всем желающим доступен мобильный личный кабинет «ЭнергосбыТ+». Его можно скачать в Google Play или App Store.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»