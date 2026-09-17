В кафе Казани отравились 28 человек

С 12 по 16 сентября в Казани зарегистрировано 58 случаев кишечной инфекции среди посетителей кафе «Nan Кебаб N1». По состоянию на 17 сентября, в Республиканской клинической инфекционной больнице им. проф. А. Ф. Агафонова находятся 28 пациентов. Об этом сообщили в минздраве Татарстана.

«На утро в Республиканской клинической инфекционной больнице им. проф. А.Ф. Агафонова на госпитализации находятся 28 пациентов после отравления в кафе», — заявили РИА Новости в ведомства. По данным Минздрава, все заболевшие употребляли пищу в период с 9 по 11 сентября. Их состояние оценивается как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В региональном управлении Роспотребнадзора установили, что люди отравились шаурмой, закрытой пиццей и кебабом. В кафе выявлены многочисленные нарушения, продукция снята с реализации, а само заведение опечатано. В 44 килограммах изъятой продукции обнаружены кишечная палочка и сальмонелла. Материалы дела переданы в суд, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.