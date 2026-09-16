По поручению Вячеслава Федорищева выполнена просьба вдовы участника СВО из Елховки

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выполнена просьба проживающей в селе Елховка вдовы участника специальной военной операции. Супруг заявительницы погиб на фронте в 2024 году. Поводом для обращения стали проблемы с подключением к газу нового дома. О них женщина рассказала главе региона 15 сентября 2026 года в ходе прямой линии с жителями Самарской области.

Вопросы социальной поддержки семей участников специальной военной операции остаются безусловным приоритетом в работе Правительства Самарской области. На место незамедлительно выехали представители министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и сотрудники газовой компании.

16 сентября специалисты выполнили монтаж газопровода с установкой прибора учёта, также опрессована и подключена к домовладению сеть газопотребления. Договор на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Самара» будет заключён 17 сентября 2026 года, после чего газ поступит в дом. Ситуация находится на личном контроле министра энергетики и ЖКХ Самарской области Виталия Брижаня.

Напомним, что в ходе прямой линии с главой региона по различным каналам поступило около 4,5 тысяч вопросов и обращений. По словам Вячеслава Федорищева, каждое обращение взято в работу и по каждому будет дан ответ. «Каждому обратившемуся ко мне на Прямую линию хочу сказать спасибо за неравнодушие, за вовлечённость в жизнь Самарской области», — отметил губернатор на своих страницах в социальных сетях.

Фото: министерство энергетики и ЖКХ Самарской области