В Волжском районе прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли

Сотрудники министерства промышленности и торговли Самарской области совместно с представителями УФНС России по Самарской области, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, администрации муниципального района Волжский и ОМВД России по Волжскому району провели выездной мониторинг объектов торговли в Волжском районе. Основанием для проверки стало обращение АНО «Братство защитников Отечества Самарской области» и соответствующее поручение губернатора Вячеслава Федорищева.

15 сентября в ходе совместного рейда в посёлке городского типа Стройкерамика были выявлены факты несанкционированной торговли по ряду улиц: Нестора Постникова, Николая Симонова, Аннеты Басс, Иоанна Снычева.

По выявленным нарушениям сотрудниками правоохранительных и контрольных органов составлены административные протоколы за торговлю в неустановленных местах и нарушение правил применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

«По поручению Губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы жестко пресекаем любые формы нелегального бизнеса. Несанкционированная торговля — это не только прямые убытки для бюджета и недобросовестная конкуренция по отношению к честному предпринимательству, но и прямая угроза здоровью жителей, ведь такая продукция продается без санитарного контроля. Реакция на обращения общественников и жителей района будет оперативной и бескомпромиссной. Совместно с налоговой службой и полицией мы продолжим регулярные рейды во всех муниципалитетах области до полного искоренения незаконных торговых точек», - прокомментировал глава Минпромторга Денис Гурков.

Фото: минпромторг СО