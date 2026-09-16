Резидент «Жигулевской долины» автоматизирует управление одним из крупнейших элеваторов Урала

Резидент технопарка «Жигулевская долина» – компания «Автоматика.ру» завершила первый этап внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами на одно из крупнейших зернохранилищ Урала.

Элеватор в Курганской области состоит из нескольких корпусов с разветвленной сетью конвейеров и другого технологического оборудования. Ранее управление потоками зерна на предприятии осуществлялось вручную с кнопочной панели без визуального контроля. При аварийной остановке одного механизма подача зерна с предыдущих участков не прекращалась, что приводило к завалам лент, простоям и повышенным механическим потерям продукта. Звуковой сигнал при запуске оборудования производился по команде оператора.

Инженеры компании «Автоматика.ру» разработали и внедрили целый ряд оригинальных решений. «Установлена причинно-следственная блокировка аварий. Добавлена визуализация на экране оператора для контроля состояния механизмов и перемещение зерна в реальном времени. При этом физическая инфраструктура предприятия не менялась», – поясняет генеральный директор компании «Автоматика.ру» Дмитрий Никулин.

Проект будет реализован в три этапа, предстоит целый комплекс работ: от создания цифровых карт всех маршрутов перемещения до интеграции видеоаналитики и прогностической системы контроля загрузки оборудования по току двигателей.

«Самарские технологические компании востребованы за пределами региона. Проект резидента «Жигулевской долины» – пример успешного практического применения компетенций наших разработчиков в сфере промышленной автоматизации. Мы заинтересованы в развитии предприятий Самарской области, тиражировании их решений по всей стране и выходе на новые рынки», – отметил заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Основное направление деятельности ООО «Автоматика.ру» – разработка компьютерного программного обеспечения для промышленной автоматизации. Компания является резидентом технопарка «Жигулевская долина» с проектом «Онлайн-конструктор avtomatika.ru».

В технопарке выстроена бесшовная система поддержки на всех этапах: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Вместе со статусом резидента компании получают возможность использовать все существующие инструменты.

Поддержка резидентов технопарка «Жигулевская долина» и развитие технологического предпринимательства в Самарской области осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» выступает региональным оператором Фонда «Сколково» и региональным партнером АНО «Агентство по технологическому развитию». На площадке технопарка работает представитель Фонда содействия инноваций.

«Жигулевская долина» предоставляет информационное сопровождение и консультации по получению статуса малой технологической компании (МТК), а также специальных инструментов поддержки.

Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента «Жигулевской долины» можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.

Фото - Автоматика.ру