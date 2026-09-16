В Самаре по участку улицы Садовой продлено ограничение движения транспорта

До 23:59 18 сентября в Самаре продлено ограничение движения транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, по улице Садовой — недоступным для проезда остаётся участок протяженностью 50 метров: от пересечения с улицей Полевой по направлению к улице Чкалова. Ограничительная мера необходима для продолжения переустройства сетей газоснабжения, работы проводят специалисты ООО «Средневолжская газовая компания».



На указанном участке улицы Садовой маршрутов общественного транспорта нет. Напомним также, что ранее в связи с частично выполненными работами на газопроводе, проходящем и по улице Полевой, муниципальные пассажирские автобусы №№ 2, 23, 24, 41, 47, 50 и 91 вернулись на свои привычные трассы следования.