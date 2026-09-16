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Самара объединит медиаспециалистов Приволжья

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В Самаре с 27 по 29 октября пройдёт окружной семинар «ШУМ.Регионы» — трёхдневная образовательная программа от Центра развития молодёжных медиа «ШУМ» для молодых специалистов медиасферы из ПФО.

В Самаре с 27 по 29 октября пройдёт окружной семинар «ШУМ.Регионы» — трёхдневная образовательная программа от Центра развития молодёжных медиа «ШУМ» для молодых специалистов медиасферы из Приволжского федерального округа. К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в ПФО. Участники от 16 до 17 лет также могут присоединиться к программе при условии проживания в Самаре. Регистрация открыта до 10 октября по ссылке. Всего в семинаре примут участие около ста медиаспециалистов.
«В Самаре встретятся медиаспециалисты со всего Приволжья, и для региона это по-настоящему важно. Молодые медийщики из наших городов смогут вживую перенять опыт коллег из соседних регионов, получить новые навыки и вернуться домой с идеями и контактами, которые пригодятся в работе на местах. Уверен, для многих ребят из Самарской области эти три дня станут точкой роста, а часть замыслов, рождённых на семинаре, мы увидим в региональных медиапроектах уже этой осенью», — отметил министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

«ШУМ.Регионы» — это выездная образовательная программа, направленная на формирование локальных профессиональных сообществ молодых медиаспециалистов в регионах. Участники смогут на несколько дней выйти из привычного рабочего ритма, получить новые знания и практические навыки, обменяться опытом с коллегами и вместе разработать идеи для развития региональных медиапроектов. Программа трёхдневного интенсива сочетает теоретическую подготовку и практическую работу и включает четыре ключевых направления: визуальный контент, распространение и продвижение, журналистику и развитие профессионального сообщества.

В рамках направления «Визуальный контент» участники будут работать с монтажом, созданием визуальных материалов и шаблонов. Блок «Распространение и продвижение» посвящён алгоритмам социальных сетей «ВКонтакте» и мессенджера «Макс», а также подходам к созданию контента, способного привлечь внимание аудитории. Отдельное направление семинара — журналистика. Участники научатся проверке фактов и работе с источниками. Ещё один блок — «Сообщество» — поможет понять, как создавать профессиональные группы у себя в регионах, развивать и сопровождать проекты, объединять людей вокруг общих интересов и находить команду для их реализации.

«Ребята приезжают из разных городов одного федерального округа, знакомятся, общаются и понимают, что у них гораздо больше общего, чем кажется на расстоянии: похожие задачи, идеи и желание развиваться в медиа. Хочется, чтобы эта связь не заканчивалась вместе с программой — чтобы, вернувшись в свои города, ребята знали: рядом есть единомышленники, к которым можно обратиться за поддержкой, с которыми можно поделиться идеей и довести её до результата. Так и рождается сильное сообщество, в котором можно расти, поддерживать друг друга и создавать новые проекты у себя в регионах. Для нас это и есть главный результат — когда одна встреча становится началом долгого общего пути», — подчеркнула руководитель Центра развития молодёжных медиа «ШУМ» Татьяна Мандрыкина.

Главная задача семинара — объединить специалистов медиасферы Приволжского федерального округа для укрепления профессиональных компетенций, формирования устойчивой коммуникации и развития региональных медиапроектов. Особое внимание будет уделено созданию локальных профессиональных сообществ через живой обмен опытом и командное взаимодействие.

«ШУМ.Регионы» станет площадкой не только для обучения, но и для профессионального общения. Участники смогут познакомиться с медиаспециалистами из разных регионов округа, обменяться опытом, найти партнёров и единомышленников для совместной работы. Новые профессиональные связи и идеи, сформированные во время семинара, смогут получить продолжение в региональных медиапроектах и после завершения программы. Подать заявку на участие можно до 10 октября по ссылке.

Организатором выступает АНО «Молодежный центр «ШУМ» при поддержке Росмолодёжи и Правительства Калининградской области. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Партнёром программы выступает Правительство Самарской области. 

 

Фото: Центр «ШУМ»

Теги: Самара

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