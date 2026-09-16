«Краеведческий диктант – 2026»: жители региона смогут проверить, насколько хорошо они знают свой родной край

18 сентября в 13:00 в Самарской области пройдёт «Краеведческий диктант – 2026». Любой желающий получит возможность проявить свои познания в истории региона и открыть в ней для себя что-то новое.

Масштабная просветительская акция приурочена к значимым датам в истории региона: так, в сентябре будут праздноваться 440 лет со дня основания Самары. Участие в «Краеведческом диктанте» позволит жителям Самарской области узнать больше о родной земле и проявить любовь к своему краю.

«Мы стремимся сделать краеведение современным и увлекательным. Краеведческий диктант – это отличная возможность проверить свою эрудицию, и почувствовать сопричастность к великой истории», – подчеркнула Стребкова Наталья Александровна, заведующий краеведческим отделом СОУНБ.

Главной площадкой «Краеведческого диктанта – 2026» станет Самарская областная универсальная научная библиотека, однако свои знания смогут проверить желающие по всей области – в муниципальных библиотеках Самары, Тольятти, Безенчукского, Сергиевского, Нефтегорского и других районов области. Все участники диктанта получат именные сертификаты вне зависимости от своих результатов. Участие в акции полностью бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте».

18 сентября 2026 года в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел периодических изданий (3 этаж).

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Фото: пресс-служба СОУНБ