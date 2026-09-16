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Учителя информатики школ региона встретились на II региональном съезде

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15 сентября в «Универ студии» Самарского университета собрались 215 педагогов из разных районов области, чтобы поделиться опытом преподавания информатики и обсудить, как подходы меняются под влиянием искусственного интеллекта.

 15 сентября в «Универ студии» Самарского университета собрались 215 педагогов из разных районов области, чтобы поделиться опытом преподавания информатики и обсудить, как подходы меняются под влиянием искусственного интеллекта. Региональный съезд во второй раз организовали образовательная платформа «Яндекс Учебник», благотворительный фонд «Эмпатия», Министерство образования Самарской области и Самарский институт развития образования.

Тема съезда в этом году — «Повышение качества математического и естественно-научного образования: новые горизонты с искусственным интеллектом». В программу вошли лекции, дискуссии и мастер-классы ведущих экспертов о том, как ИИ-технологии и другие цифровые инструменты могут усилить школьное обучение.

Директор по региональному развитию и взаимодействию с органами власти «Яндекс Образования» Вадим Жуков в приветственном выступлении объяснил выбор темы этого года: «На прошлом съезде мы обсуждали, как ИИ начинает свой путь в системе образования. За год он стал неотъемлемой составляющей работы педагога. В этом году запущена первая федеральная программа по изучению ИИ для учителей: 250 тысяч педагогов пройдут курс ГУП и „Яндекса". Во внедрении ИИ ключевую роль играют учителя информатики — часто они становятся специалистами, которые разбираются в новых технологиях, а затем учат других».

«Изучение информатики и информационных технологий в школе за прошедшие годы существенно изменилось и соответствует вызовам времени. Разработано множество инновационных методик для преподавания этого предмета. Кроме функциональной грамотности образование в этой области обеспечивает социальную адаптацию учеников, содействует их общественному и гражданскому самоопределению. Также с этого учебного года в рамках курса внеурочной деятельности школьники будут изучать ИИ. Региональный съезд учителей информатики, который в этом году посвящен именно внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс, позволил педагогам обменяться опытом, узнать о современных образовательных практиках. Важно помнить: технологии ИИ никогда не заменят учителя, но способны помочь ему в работе», — отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Представитель фонда «Эмпатия» в Самарской области Татьяна Латушкина подчеркнула важность очных педагогических мероприятий: «Вместе с партнёрами мы проводим подобные съезды не только, чтобы повысить качество образования или поделиться новыми методиками, но и чтобы объединить педагогов, которые следят за изменениями, готовы учиться и помогают друг другу расти профессионально. Именно для поддержки таких педагогов Михаил Евгеньевич Шелков создал фонд „Эмпатия" — чтобы сохранить в школах лучших учителей, способных вырастить думающих людей».

Обзор актуальных подходов и методические рекомендации по использованию ИИ в педагогической практике в своих выступлениях представили заместитель заведующего лабораторией информатики и информатизации в Институте содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Владислав Разумовский и директор по региональному развитию и взаимодействию с органами власти «Яндекс Образования» Вадим Жуков. Идеями о том, как ИИ применять именно в преподавании информатики, поделился руководитель образовательной программы Высшей школы программной инженерии МФТИ Андрей Созыкин. А доцент и советник ректора СГСПУ Ольга Брыксина в своём выступлении предложила взгляд на информатику как на один из предметов математического и естественно-научного цикла.

Несколько докладов программы посвятили ЕГЭ, ОГЭ и Всероссийским проверочным работам по информатике: какие обновления в них ожидаются в текущем учебном году, раскрыла старший преподаватель МПГУ, соавтор учебников по информатике Анна Босова.

Кроме того, на съезде обсудили итоги аттестации по предмету в Самарской области. Как рассказала председатель регионального УМО Марина Агапова, в 2026 году более 15% участников ЕГЭ по информатике в регионе сдали экзамен на 80 баллов и выше, более 17% участников ОГЭ — на максимальные 5 баллов. Средний результат ЕГЭ по предмету в Самарской области оказался лучше всероссийского показателя. При этом экзамен по информатике остаётся одним из самых популярных у выпускников: после 11-го класса его ежегодно сдают около 20%, а среди девятиклассников доля выбравших ОГЭ по информатике в 2026 году составила 50% (годом ранее — 44%).

Фокусом на практике и интерактивностью отличались выступления и мастер-классы учителей информатики Самарской области. Они поделились опытом подготовки учеников к ЕГЭ и показали электронные ресурсы, которыми пользуются сами в педагогической практике. Так, педагог из центра образования посёлка Варламово Артём Чудин представил мастер-класс о развитии алгоритмического мышления и логики учеников с помощью нейросетей.

 

Фото предоставлены Благотворительным фондом «Эмпатия»

Теги: Самара

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