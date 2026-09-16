Музей Эльдара Рязанова в этом году по нацпроекту «Семья» был оснащен музейным оборудованием

Для фондов музея в рамках нацпроекта приобретено современное оборудование: реставрационный утюжок, пылесос для обеспыливания музейных предметов и комплекс высококачественного сканирования ЭларСкан А0.

Также оборудование приобретено для Музея-галереи «Заварка». Здесь открылась выставка «Чувства(о) Дома», которая рассказывает о месте, где мы живём, через воспоминания жителей Ленинского района Самары: о близких и знакомых, случайных прохожих и тех, кто жил или живет по соседству.

На выставке можно попасть в комнату, коридор, подъезд, двор, магазин и даже набережную. В самой экспозиции представлены, например, предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи и Музея Большого театра.

Для сохранения предметов и поддержания относительной влажности воздуха в залах музея были приобретены увлажнители воздуха.

Для более комфортного и информативного посещения мероприятий музея было закуплено проекционное оборудование, установлено специализированное оборудование – шкафы металлические для фондохранилища. Это позволит не только обеспечить лучшую сохранность предметов, но и увеличить вместимость фондов.

Ранее в рамках национального проекта «Семья» уже приобретено оборудование для звукового оформления выставок и проведения музыкально-досуговых мероприятий, телевизор, два интерактивных киоска, установленных во входных зонах Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка», комплекс универсальных специализированных систем хранения для музейного фондохранилища.

«Музей Эльдара Рязанова – первый в России музей, который посвящен одному из самых известных и любимых режиссеров нашей страны. Экспозиция состоит из трех залов. Первый – «Куйбышев запасная столица» – частично основан на воспоминаниях Эльдара Рязанова и жителей города, которые в годы войны были детьми. Важное место здесь занимает тема жизни и быта во время эвакуации. Второй зал – сердце нашего музея, мемориальная комната. Именно здесь жили родственники Рязанова по материнской линии, здесь он провел первый месяц своей жизни и прожил год во время Великой Отечественной войны. Последний зал – «В гостях у Рязанова» – рассказывает о связях режиссера с родным городом – делятся сотрудники музея.

Фото: минкульт СО