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В Самаре подведены итоги проекта "ШАГИ"

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В Самаре к 440-летию города подвели итоги городского инновационного проекта «Школьная академия городских инициатив».

В Самаре к 440-летию города подвели итоги городского инновационного проекта «Школьная академия городских инициатив». Все девять команд из школ №№ 10, 15, 32, 68, 92, 94, 105, 132 и лицея «Престиж» в творческом формате презентовали результаты работы, проделанной вместе с главами своих районов, главе города Самары Ивану Носкову.

Ученики школы № 132 (Ленинский район) создали пространство для отдыха «Вдох», в школе № 10 (Промышленный район) благодаря «ШАГам» появилась инновационная площадка «Путь дронов», а в школе № 92 (Октябрьский район) прошел фестиваль «Самара. Космос. Первые». В школе № 15 (Самарский район) создан «Открытый школьный музей», в школе № 32 (Кировский район) модернизирована спортплощадка «Поле возможностей», в школе № 105 (Куйбышевский район) появилась воркаут-зона, в школе № 68 (Красноглинский район) — «Экопарк. Школьный сквер», а в школе № 94 (Железнодорожный район) — пространство «Точка притяжения».

В лицее «Престиж» (Советский район) благодаря проекту «ШАГИ» появился сквер «Мирный атом».

«Мы показали, что можем не только мечтать, но и доводить задуманное до результата. Наш проект — сквер «Мирный атом» — посвящен героям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Эта тема для нас особенно важна: в нашем лицее с 2014 года работает музей Славы Героя Чернобыля. От всей души благодарим администрацию Советского района и лично Вадима Александровича Бородина за поддержку, а также главу Самары Ивана Николаевича Носкова за то, что в нашем городе появился такой проект», – поделилась ученица лицея «Престиж» Вероника Булатова.

Также участники «Школьной академии городских инициатив» познакомились с деятельностью и структурой администрации города, вместе с педагогами побывали на экскурсиях в ее основном здании. Вместе с первым заместителем главы города Самары Юлией Ашурковой они приняли участие в рабочем выездном совещании на одно из предприятий города и проверили ход капремонта социальных объектов.

В завершение проекта глава города Самары Иван Носков вручил всем командам благодарственные письма, а главы районов отметили участников проекта «ШАГИ» памятными статуэтками.

Всего в городском инновационном проекте «ШАГИ» в 2026 году на первом этапе приняли участие более 1000 ребят с 7 по 11 класс из 60 школ Самары. Школьники предлагали инициативы по благоустройству пришкольных территорий и организации общешкольных и районных событий. По итогам отбора для реализации было выбрано 9 проектов — они были реализованы при поддержке глав районов, в которых располагаются школы.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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