Самарские стрелки завоевали две медали Спартакиады народов России

В Татарстане завершились соревнования Спартакиады народов России по пулевой стрельбе. Самарскую область представляли 7 спортсменов.
Серебро в упражнении МС-60 СС завоевал Андрей Щепетков.
В упражнении ПП-ПС (пневматический пистолет, 10 метров, пара смешанная) бронзовые награды взяли Анна Тимофеева и Денис Репичев.
Артем Филиппов и Светлана Маслакова стали финалистами Спартакиады.
Спартакиада народов России проводится по поручению Президента Владимира Путина в рамках госпрограммы «Спорт России» и носит историческое название в честь Года единства народов России.
Фото: минспорта СО