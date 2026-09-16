Самарские стрелки завоевали две медали Спартакиады народов России

В Татарстане завершились соревнования Спартакиады народов России по пулевой стрельбе. Самарскую область представляли 7 спортсменов.



Серебро в упражнении МС-60 СС завоевал Андрей Щепетков.



В упражнении ПП-ПС (пневматический пистолет, 10 метров, пара смешанная) бронзовые награды взяли Анна Тимофеева и Денис Репичев.



Артем Филиппов и Светлана Маслакова стали финалистами Спартакиады.



Спартакиада народов России проводится по поручению Президента Владимира Путина в рамках госпрограммы «Спорт России» и носит историческое название в честь Года единства народов России.

Фото: минспорта СО