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Вячеслав Федорищев ответил на вопросы по благоустройству

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Губернатор Вячеслав Федорищев ответил на вопросы в прямом эфире «Прямой линии», часть из них поступила из Центра управления регионом.

Губернатор Вячеслав Федорищев ответил на вопросы в прямом эфире «Прямой линии», часть из них поступила из Центра управления регионом.
Как сообщила руководитель ЦУР Екатерина Сидорова, с начала 2026 года в соцсетях Центра управления регионом поступило более 23 тысяч обращений на тему благоустройства. К сегодняшнему эфиру жители направили почти несколько тысяч сообщений, которые касались состояния зеленых насаждений, общественных пространств и дворов. Примерно 1000 жалоб связана с восстановлением территорий после ремонта коммунальных сетей.
Самарцы во время прямой линии рассказали о разрушенном состоянии дорожного проезда около гимназии № 1:
- Двор дома ул. Ташкентской, 160, 138. Приезжайте и посмотрите состояние дороги, по которым везут учеников в гимназия, ты тут живем и уже пройти даже невозможно.
Жители поселка Мехзавод просят благоустроить пешеходную зону на Березовой аллее. Также горожане обратили внимание, что рядом с бульваром Челюскинцев состояние детской площадки на аллее неудовлетворительное. После дождя вокруг качелей образуются глубокие лужи, а существующее покрытие и песок создают неудобства для детей.
Губернатор поручил руководителю Минэнерго и ЖКХ, главе города выехать на места и решить вопросы в кратчайшие сроки.
Вячеслав Федоришев также напомнил, что обновление территорий в регионе продолжается, в том числе в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента РФ. Ежегодно благоустраивают около 100 дворов и 130 общественных пространств.
Жители сами могут выбирать локации для обновления, участвуя в голосовании на «Госуслугах»Также для благоустройства можно подготовить проекты и заявиться на участие в программе «Народный бюджет».
Вячеслав Федорищев призвал жителей региона активнее подавать заявки и участвовать в голосованиях. По его словам, важно не просто заменить асфальт и лавочки, а создавать современные и качественные общественные пространства.

Теги: В центре внимания Самара

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