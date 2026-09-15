Вячеслав Федорищев заявил о строительстве ста лечебных учреждений в ближайшие 5 лет в регионе

Об этом рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии во вторник, 15 сентября. К главе региона обратилась жители Кинеля, которых интересует вопрос окончания строительства новой современной поликлиники в городе. Вячеслав Федорищев рассказал, что сейчас готовность объекта составляет 80 % и работы там продолжаются.

Сейчас в помещениях учреждения уже завершены малярные работы, продолжается отделка в коридорах и залах ожидания, а также монтаж инженерных коммуникаций. Произведена закупка новой мебели для поликлиники. Параллельно с этим подрядчики благоустраивают и прилегающую к зданию территорию.

- Что самое главное: мы на связи с Росздравнадзором, на связи с федеральным Минздравом. Мы точно этот объект закончим, введем в эксплуатацию до конца 2026 года. Потом будет период получения лицензии. Обычно это занимает два месяца, но мои коллеги меня убеждают, если мы правильно работу организуем, – а они уже это делают правильно, – лицензию получим в феврале и поликлиника будет работать. Она долгожданная, по-настоящему, она будет точно востребованной. Уже сейчас специалистов, которые там будут работать, подобрали.

Губернатор рассказал, что в регионе действует специальная программа «подъемных» для специалистов, которая, в том числе позволяет переманивать высококвалифицированные кадры из других регионов. И это уже происходит.

- Весной 2027 года поликлиника заработает в полном объеме, - заключил Вячеслав Федорищев.

Сейчас в помещениях учреждения уже завершены малярные работы, продолжается отделка в коридорах и залах ожидания, а также монтаж инженерных коммуникаций. Произведена закупка новой мебели для поликлиники. Параллельно с этим подрядчики благоустраивают и прилегающую к зданию территорию.

А жители села Нижнеаверкино попросили губернатора оказать содействие в строительстве нового ФАПа. В настоящее время прием пациентов идет в старом здании, а ездить в областной центр тяжело, особенно пожилым людям. «Очень нужно лечебное учреждение в шаговой доступности» – пишут сельчане.

Глава региона рассказал, что с начала 2024 года из запланированных 250 ФАПов за последние несколько лет построено 155, а также 10 офисов врачей общей практики, 14 амбулаторий, введено в эксплуатацию 6 крупных объектов здравоохранения и 9 модульных. На ближайшие 5 лет запланировано создание еще более 100 медицинских объектов с использованием быстровозводимых технологий.

- Здесь мы капитально вложились и продолжаем это делать. Я точно не скажу, на какой год у нас стоит село Нижнеаверкино, но если потребность первоочередная, то весной этого года мы начнем этот ФАП строить, - сказал глава региона.

Кроме того, стоит задача по внедрению разработок самарских ученых в сферу искусственного интеллекта в медицине. Они призваны повысить качество оказания помощи и ускорить постановку диагноза.

В этом году на территории Похвистневского района уже начали работать несколько новых медицинских учреждений. Так, весной в селе Султаново специалисты начали прием пациентов в новом современном ФАПе. А за несколько месяцев до этого – в селе Большая Ега.

Также в этом году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина, ремонтируется лечебный корпус Похвистневской центральной районной больницы.



Еще один вопрос главе региона поступил от Светланы, супруги без вести пропавшего участника СВО из Тольятти. Она рассказала, что узнала о возможности для членов семьи военнослужащих пройти обследование у профильных специалистов, но обратившись в поликлинику № 3 на ул. Свердлова за талоном к эндокринологу, получила отказ.

- Министр здравоохранения Андрей Евгеньевич Орлов у нас в студии, он посмотрит внимательно, почему до сих пор мы недостаточно построили информационную работу, чтобы на автомате военнослужащие и члены их семей имели всю необходимую возможность. У нас все это есть, но мы недостаточно информируем, кто-то на местах недорабатывает, - заявил губернатор.

Напомним, участники специальной военной операции могут пройти углубленную диспансеризацию. Прием ведется централизованно: за один поход можно пройти сразу несколько узких специалистов, а также назначенные дополнительные исследования. В том числе получить направление на госпитализацию, реабилитацию или санаторно-курортное лечение. Члены семей участников СВО также могут пройти ежегодное обследование. Система должна быть выстроена так, чтобы на осмотр всех специалистов, в том числе узкопрофильных, человек потратить не более часа.

Также во время прямой линии затронули тему махинаций в сфере здравоохранения, которая периодически появляется в СМИ и соцсетях. Губернатор подчеркнул, что этим вопросом занимаются правоохранительные органы.

- Мы занимаемся социально-экономическим развитием. Все взаимодействие оказываем, - заявил губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО