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Сегодня состоялось расширенное заседание Общественного совета при региональном министерстве туризма

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Ключевой темой встречи стало развитие особо охраняемых природных территорий региона.

Ключевой темой встречи стало развитие особо охраняемых природных территорий региона. В мероприятии приняли участие министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева и заместитель министра Аксана Чтецова, представители администрации городского округа Жигулевск, Жигулёвского государственного природного биосферного заповедника имени И. И. Спрыгина и туристической отрасли. На заседании детально разобрали актуальные инфраструктурные и правовые вопросы.
 
Особое внимание было уделено благоустройству федеральных ООПТ, а также созданию туристической инфраструктуры, удовлетворяющей растущему спросу путешественников. В частности, обсудили территории, которые входят в национальный туристический маршрут «Жигулёвские выходные».
 
 Министр туризма напомнила о действующих в регионе мерах поддержки проектов, направленных на развитие экологического туризма, в том числе мероприятий по экологическому просвещению и созданию условий для регулируемого туризма и отдыха на территории национальных парков или государственных природных заповедников.
 
Вместе с тем, затронули тему подготовки к празднованию 100-летия Жигулёвского заповедника в 2027 году. Представители бизнес-сообщества и общественного совета выразили готовность оказать всестороннюю поддержку в подготовке к юбилею.
 
«Только совместная работа всех ведомств и бизнеса позволит найти взвешенные решения, которые сделают особо охраняемые природные территории доступными для жителей и гостей и одновременно сохранят их уникальную природу, – резюмировала Екатерина Матвеева.

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

Теги: Самара

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