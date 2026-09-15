В Самарской области догазифицируют 450 СНТ

Сегодня на прямую линию губернатора Вячеслава Федорищева обратилась вдова участника специальной военной операции из Елховки. Она пожаловалась на сложности подключения ее нового дома к газовому оборудованию.

Заявку в ресурсоснабжающую организацию женщина, чей муж погиб на СВО в 2024 году, подала еще в сентябре 2025-го. Она отмечает, что с тех пор представители компании ни разу не приехали на участок, не осмотрели объект.

- Президент России сделал все, чтобы догазификация дошла до каждого дома, утвердил соответствующую программу, дал поручение Газпрому. Во всей стране программа реализуется очень масштабно, - отметил глава региона. - У нас в регионе работает частная компания, которая занимается подведением газа, к сожалению, не всегда ответственно.

Губернатор поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталию Брижаню приехать к вдове и решить вопрос в кратчайшие сроки, а в отношении компании направить материалы в соответствующие органы. Вячеслав Федорищев также сообщил, что в ближайшие годы к газу должны подключить более 54 тыс. земельных участков и 11 тыс. домовладений в 450 садовых некоммерческих товариществах.

- Мы это сделаем. За последнее время уже несколько тысяч таких участков подключили, - заявил Вячеслав Федорищев.