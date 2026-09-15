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Ежегодный ИТ-форум «Цифровые решения» пройдет в Москве в Национальном центре «Россия»

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С 6 по 10 октября 2026 года в Москве в Национальном центре «Россия» пройдет ежегодный ИТ-форум «Цифровые решения».  

С 6 по 10 октября 2026 года в Москве в Национальном центре «Россия» пройдет ежегодный ИТ-форум «Цифровые решения». (12+)  Это самый масштабный ИТ-форум России, в рамках которого обсуждаются цифровая трансформация страны, новые точки роста,   разрабатываются стратегии внедрения информационных технологий в разные сектора экономики. Архитектура деловой программы форума уже доступна на сайте мероприятия форумцифровыерешения.рф. Мероприятие организует Минцифры России при поддержке Правительства России и национального проекта «Экономика данных».

В этом году масштаб форума увеличился: выросло количество мероприятий и форматов, впервые присоединилось международное направление. Гостей и участников ждут более 120 сессий и выступления свыше 700 спикеров.

«Площадкой для ежегодной демонстрации наиболее значимых достижений ИТ-отрасли стал форум «Цифровые решения». Он объединяет ведущие технологические компании, представителей власти и граждан вокруг главного – практического опыта создания и внедрения технологий, которые уже работают и дают ощутимый эффект. Уверен, что форум станет площадкой для профессионального диалога и обмена опытом, который необходим для дальнейшего развития цифровых технологий в нашей стране», - Дмитрий Григоренко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации.

Среди основных тем форума: Искусственный интеллект и облачные сервисы; Цифровые платформы и сервисы; Цифровая инфраструктура; Кибербезопасность и ПО; Образовательные платформы и развлекательные сервисы. В рамках заявленных тем, обсудят: развитие и внедрение технологий ИИ и регулирование в этой сфере; российские экосистемы и влияние маркетплейсов на экономику регионов; ИТ- и телеком-инфраструктуру, ЦОДы и технологии умного дома; отечественное ПО и новейшие решения российских ИТ-компаний; противодействие кибермошенникам и международное сотрудничество в области информационной безопасности; образование в эпоху искусственного интеллекта, карьерный рост в ИТ и цифровые компетенции.

««Цифровые решения» – 2026 предлагают нам новые форматы и направления для обсуждения. В этом году отдельная часть форума будет посвящена международному сотрудничеству: обсудим экспорт наших продуктов в дружественные страны и договоримся с партнерами о расширении взаимодействия. Более масштабной в этот раз будет и выставка отечественных ИТ-решений, а деловая программа представит свыше 150 мероприятий.   Уверен, что встречи, сессии, дискуссии и круглые столы, которые пройдут на площадке «Цифровых решений», позволят нам объединить усилия государства, бизнеса и науки для достижения наших общих целей по внедрению современных решений во все сферы жизни», - Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Для широкой аудитории подготовлены мастер-классы по цифровой грамотности, ИТ-квесты, карьерные консультации, профориентационные программы, игровые и лаунж-пространства. Также на полях форума будет работать выставка, на которой будут представлены передовые технологии и инновационные решения. Посетители смогут ознакомиться с разработками, протестировать их и пообщаться с разработчиками.

Подробная информация о форуме на официальном сайте: форумцифровыерешения.рф

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