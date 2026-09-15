В регионе определили лучший женский проект программы «Мама-предприниматель»

В центре «Мой бизнес» Самарской области завершился региональный этап федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель». В этом году на участие в проекте поступило более 220 заявок, 70 жительниц региона стали участницами программы.

Победительницей стала предпринимательница из Самары Ольга Гапеева с проектом «Декор-бюро» — производство металлокаркасов для студий декора. Она получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей от фонда «Наше будущее» и сможет побороться за главный приз федерального финала – 1 миллион рублей. Предпринимательница потратит средства на продвижение и дальнейшее развитие своего бизнеса.

«Шла на программу без особых амбиций, понимала, что будет много хороших бизнес-проектов. Но я шла прежде всего за знаниями, потому что, как предприниматель и как человек, который набивает шишки на собственном опыте, знаний всегда не хватает. Однако на программе получила гораздо больше — новые знакомства, коллаборации и главный приз», — делится победительница проекта Ольга Гапеева.

Свой проект Ольга развивает около двух лет, до этого работала в сфере организации праздников. «Декор-бюро» — это производство стильных металлических декораций для оформителей мероприятий: свадебные арки, стойки для цветов и шаров, столики, подставки и каркасы для фотозон.

Федеральная программа «Мама-предприниматель» создана специально для женщин с детьми, которые готовы сделать первые шаги в предпринимательстве.

Обучение в формате пятидневного офлайн-интенсива проходило в Самаре и Тольятти на площадке центров «Мой бизнес». Участницы изучали основы предпринимательской деятельности, работали над своими бизнес-проектами, встречались с экспертами и наставниками, посетили действующие предприятия. До защиты своих бизнес-инициатив в региональном финале дошли 16 слушательниц.

«Основная ценность проекта — это обмен идеями, получение новых знаний, знакомство с предпринимательским сообществом и, конечно, возможность получить денежный приз. Желаем всем финалисткам продолжать развивать свои проекты, а мы будем помогать им в этом: сопровождать, консультировать, подбирать актуальные инструменты господдержки», — перечислила руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

В этом году проекты участниц охватили самые разные сферы деятельности: кондитерские студии, творческие пространства, развивающие центры для детей, швейные производства. Были и неординарные проекты — производство лакомств для лошадей, изготовление ростовых кукол, производство трубных заготовок.

«Вообще не думала, что дойду до финала, и счастлива была пройти этот путь. Программа была очень полезная: много женской энергии, много новых знаний: я научилась правильно составлять таблицу финансов, узнала, как работать с искусственным интеллектом, нам рассказали о возможностях, которые есть для предпринимателей в регионе», — подчеркнула финалистка Анастасия Литвинцева, основательница груминг-студии «Опрятная мордашка».

Проекты финалисток оценивало экспертное жюри, куда вошли представители минэкономразвития региона, партнеры программы, действующие предприниматели, представители СМИ, а также наставники проекта. Все участницы получили подарки от партнеров, и спецпризы от членов комиссии.

«Сбер всегда рядом с теми, кто готов начать своё дело. Но проект “Мама-предприниматель” — это особая история. Мы поддерживаем его не первый год, и каждый раз видим, как у женщин загораются глаза: они приходят с идеей, а уходят с уверенностью, знаниями и командой единомышленниц. Для нас огромная ценность — быть частью этого пути. Ведь когда женщина решается на бизнес, она меняет не только свою жизнь, но и будущее своих детей. Пусть таких смелых историй будет больше!», — подчеркнула Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес» по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Региональный этап в Самарской области завершен, но для его участниц это начало нового этапа работы над своими проектами. За время программы они смогли проверить исходные идеи, доработать бизнес-модели и представить их экспертной комиссии. Денежный приз поможет победительнице перейти к реализации ближайших задач проекта, а участие в федеральном отборе откроет дополнительные возможности для его развития. При этом главный результат программы шире конкурсных итогов: каждая участница получила более ясный план действий, новые знания и профессиональные контакты», — отметила Наталия Зверева, директор фонда «Наше будущее», заслуженный экономист РФ, к.э.н.

Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: Национальное агентство «Мой бизнес». Стратегический партнер: Фонд «Наше будущее». Банк-партнер: СберБизнес. Партнер: АрнестЮниРусь. Генеральный информационный партнер: 7дней.ru и журнал «Караван историй». Информационные партнеры: мойбизнес.рф, Liberty mag, Журнал «Техноглянец», Детскийвопрос.рф. При поддержке Союза Женщин России.

Фото: Минэкономразвития Самарской области