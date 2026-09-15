В СОХМ откроется выставка «Михаил Митряшкин в кругу друзей»

17 сентября в 18:00 Самарский областной художественный музей откроет выставку «Михаил Митряшкин в кругу друзей», посвящённую 100-летию со дня рождения художника Михаила Яковлевича Митряшкина (1926–2004).

Михаил Митряшкин, живописец, график и плакатист, чья судьба тесно связана с Самарой. В 1933 году семья художника переехала сюда из села Семёновка Саратовской губернии. Именно в Куйбышеве прошло его детство и юность, здесь началось увлечение рисованием, состоялось знакомство с будущим художником Валентином Пурыгиным и произошла первая встреча с художественным музеем, открывшимся в городе в 1937 году.

Это было непростое детство: голод, война, ранняя работа, потеря отца. Но даже в самые тяжёлые годы Митряшкин продолжал рисовать. Позднее он подробно рассказал об этом времени в книге воспоминаний «Картинки на часах».

В экспозицию вошло более 40 произведений из собрания Самарского художественного музея и других коллекций. Здесь представлены живопись, офорт, акварель, рисунок и плакат. Среди них ранний «Автопортрет перед мольбертом» (1949), автопортреты 1950–1960-х годов, портреты матери, братьев и жены, многочисленные изображения Валентина Пурыгина, а также портреты художников Григория Подбельского, Бориса Милюкова, Якова Манухина и других современников.

Михаил Митряшкин был большим другом Самарского художественного музея и передал в его собрание около 500 произведений советской графики. Сегодня выставка «Все из детства» позволяет увидеть не только художника определённой эпохи, но и человека, для которого память о детстве, друзьях, семье, родном городе и первых впечатлениях от искусства на протяжении всей жизни оставалась важнейшим источником творчества.

Вход в день открытия свободный. (6+)

Фото: минкульт СО