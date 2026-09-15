Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре «Мой бизнес» Самарской области завершился региональный этап федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель». В этом году на участие в проекте поступило более 220 заявок, 70 жительниц региона стали участницами программы.
В регионе определили лучший женский проект программы «Мама-предприниматель»
Температура воздуха 16 сентября в Самаре ночью +13, +15°С, днем +20, +22°С.
16 сентября в регионе дождь, местами гроза, до  +23°С
Более 600 спортсменов с инвалидностью и ОВЗ приняли участие во всероссийских соревнованиях по адаптивному футболу «Стальная воля» в Санкт-Петербурге.
Футболисты региона стали победителями и призерами соревнований «Стальная воля»
17 сентября в 18:00 Самарский областной художественный музей откроет выставку «Михаил Митряшкин в кругу друзей», посвящённую 100-летию со дня рождения художника Михаила Яковлевича Митряшкина (1926–2004).
В СОХМ откроется выставка «Михаил Митряшкин в кругу друзей»
С 9 по 14 сентября в Краснодаре проходил чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены из Самары и Тольятти завоевали две бронзовые медали.
Спортсмены Самарской области - призеры чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
19 сентября 2026 года в Самароском Историческом парке «Россия — Моя история» (ТЦ «Гудок») состоится масштабное культурно-образовательное событие.
В Самаре пройдет Большой просветительский фестиваль «Россия — Моя история.РЮРИКОВИЧИ»
Минздрав Самарской области сообщает, что на 79 году жизни скончался врач-анестезиолог-реаниматолог СОКБ им. В.Д. Середавина Владимир Мяло.
Скончался врач-анестезиолог-реаниматолог СОКБ им. В.Д. Середавина Владимир Мяло
В Безенчукской центральной районной больнице начал работу дневной стационар медицинской реабилитации. Отделение открылось 1 сентября 2026 года.
В больнице Безенчука открыт дневной стационар медицинской реабилитации
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.34
0.08
EUR 97.76
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Самарский зоопарк приглашает всех 12 сентября в 13.00 на День журавля!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОХМ откроется выставка «Михаил Митряшкин в кругу друзей»

148
17 сентября в 18:00 Самарский областной художественный музей откроет выставку «Михаил Митряшкин в кругу друзей», посвящённую 100-летию со дня рождения художника Михаила Яковлевича Митряшкина (1926–2004).

17 сентября в 18:00 Самарский областной художественный музей откроет выставку «Михаил Митряшкин в кругу друзей», посвящённую 100-летию со дня рождения художника Михаила Яковлевича Митряшкина (1926–2004).

Михаил Митряшкин, живописец, график и плакатист, чья судьба тесно связана с Самарой. В 1933 году семья художника переехала сюда из села Семёновка Саратовской губернии. Именно в Куйбышеве прошло его детство и юность, здесь началось увлечение рисованием, состоялось знакомство с будущим художником Валентином Пурыгиным и произошла первая встреча с художественным музеем, открывшимся в городе в 1937 году.

Это было непростое детство: голод, война, ранняя работа, потеря отца. Но даже в самые тяжёлые годы Митряшкин продолжал рисовать. Позднее он подробно рассказал об этом времени в книге воспоминаний «Картинки на часах».

В экспозицию вошло более 40 произведений из собрания Самарского художественного музея и других коллекций. Здесь представлены живопись, офорт, акварель, рисунок и плакат. Среди них ранний «Автопортрет перед мольбертом» (1949), автопортреты 1950–1960-х годов, портреты матери, братьев и жены, многочисленные изображения Валентина Пурыгина, а также портреты художников Григория Подбельского, Бориса Милюкова, Якова Манухина и других современников.

Михаил Митряшкин был большим другом Самарского художественного музея и передал в его собрание около 500 произведений советской графики. Сегодня выставка «Все из детства» позволяет увидеть не только художника определённой эпохи, но и человека, для которого память о детстве, друзьях, семье, родном городе и первых впечатлениях от искусства на протяжении всей жизни оставалась важнейшим источником творчества.

Вход в день открытия свободный.  (6+)

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 600 спортсменов с инвалидностью и ОВЗ приняли участие во всероссийских соревнованиях по адаптивному футболу «Стальная воля» в Санкт-Петербурге.
15 сентября 2026, 15:46
Футболисты региона стали победителями и призерами соревнований «Стальная воля»
Более 600 спортсменов с инвалидностью и ОВЗ приняли участие во всероссийских соревнованиях по адаптивному футболу «Стальная воля» в Санкт-Петербурге. Спорт
62
С 9 по 14 сентября в Краснодаре проходил чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены из Самары и Тольятти завоевали две бронзовые медали.
15 сентября 2026, 15:24
Спортсмены Самарской области - призеры чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
С 9 по 14 сентября в Краснодаре проходил чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены из Самары и Тольятти завоевали две бронзовые медали. Спорт
79
19 сентября 2026 года в Самароском Историческом парке «Россия — Моя история» (ТЦ «Гудок») состоится масштабное культурно-образовательное событие.
15 сентября 2026, 15:11
В Самаре пройдет Большой просветительский фестиваль «Россия — Моя история.РЮРИКОВИЧИ»
19 сентября 2026 года в Самароском Историческом парке «Россия — Моя история» (ТЦ «Гудок») состоится масштабное культурно-образовательное событие. Общество
125
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Власти Самары отказались от повышения стоимости проезда в 2026 году
15 сентября 2026  13:44
Власти Самары отказались от повышения стоимости проезда в 2026 году
204
В Самарской области при атаке БПЛА повреждены дома и предприятие
15 сентября 2026  09:51
В Самарской области при атаке БПЛА повреждены дома и предприятие
298
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с Председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном провели рабочую встречу с руководителями ключевых промышленных предприятий Самарской области
14 сентября 2026  19:39
Вячеслав Федорищев и Леонид Михельсон обсудили обеспечение заказами предприятий Самарской области, с которыми сотрудничает компания «НОВАТЭК»
1022
В понедельник, 14 сентября, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, обсудили вопрос о развитии добровольчества в Самарской области.
14 сентября 2026  17:14
Вячеслав Федорищев поручил проработать предложения для развития волонтерской деятельности в Самарской области
693
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня города
13 сентября 2026  10:56
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня города
997
Весь список