19 сентября 2026 года в Самаре пройдет Большой просветительский фестиваль «Россия — Моя история.РЮРИКОВИЧИ».

19 сентября 2026 года в Самароском Историческом парке «Россия — Моя история» (ТЦ «Гудок») состоится масштабное культурно-образовательное событие — Большой просветительский фестиваль «Россия — Моя история. РЮРИКОВИЧИ». Мероприятие посвящено эпохе правления первой русской династии и приурочено к 440-летию города Самары.

Основные цели фестиваля: расширить кругозор жителей и гостей города, повысить осведомленность о культурном и духовном наследии России, развеять стереотипы о нашей истории. Фестиваль, который продлится с 11:00 до 19:00, станет путешествием сквозь века. Основная площадка - обновленная экспозиция «Рюриковичи», где история оживет благодаря интерактивным форматам.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Гостей ждет насыщенный день - более 20 площадок с мастер-классами, интерактивами, концертами, кинопоказами и показательными выступлениями, а также экскурсии и лекция.

Партнерами фестиваля стали: культурный центр «Светлица», фольклорно-этнографический ансамбль «Традиция», ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд», РОФО "Самарская Областная федерация «Спортивное метание ножа» и клуб «Железный век», хедлайнер фестиваля - TARAXACUM— это молодой самарский фолк-проект, исполняющий народную музыку в волжском стиле с современными и экспериментальными аранжировками. Полная программа фестиваля во вложении.

На протяжении всего дня (с 11:00 до 19:00) будут работать выставка от клуба «Железный век» и историческая фотозона от Культурного центра «Светлица», где каждый сможет сделать памятные снимки.

Место проведения: г. Самара, ул. Красноармейская, 131, (ТРК «Гудок» 3 этаж), Исторический парк «Россия — Моя история». (6+)

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары