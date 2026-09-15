В губернии состоялся Туристический слет для участников Краеведческого марафона «Первооткрыватели в сердце России»

С 11 по 13 сентября в Самарской области состоялся Туристический слёт для участников Краеведческого марафона «Первооткрыватели в сердце России».

Цель Турслета: развитие краеведческого туризма среди студенческой и учащейся молодёжи, просвещение о бережном отношении к природному наследию родного края, формирование положительного отношения к здоровому и активному образу жизни через участие в мероприятиях туристического профиля.

Проект реализуется Самарской региональной молодёжной общественной организацией «Центр социальных проектов» при Грантовой поддержке Движения Первых.

Это знаковое мероприятие Краеведческого марафона объединило 100 единомышленников со всей Самарской области: представителей семейных сборных, команд учебных заведений, молодежных организаций и бюджетных учреждений. Собрались вместе, чтобы почувствовать дух туризма, получить новые знания, пройти практические занятия и посоревноваться.

Первый день стал временем активного знакомства и командной работы. Участники прошли мотивационную тренинговую программу и приняли участие в «Туриаде». Под руководством опытных инструкторов освоили важные туристические навыки:

- Основы обустройства природного лагеря: установка палаток и разведение разных типов костров

- Практическая подготовка: вязание узлов и комплектация туристического рюкзака

- Навигация: работа с топографическими знаками и определение азимута

Второй день был посвящён практическому применению полученных знаний. Участники соревновались в туристических дисциплинах со специальным инвентарем и снаряжением «Ориентирование на местности», «Веревочная турполоса», «Оказание первой помощи». Также проявили свои краеведческие знания, эрудицию и смекалку в интеллектуальном «Турквизе».

Вечера на Турслете традиционно завершались душевным «костром дружбы». В сопровождении гитары в дружном уютном кругу пели все!

В финальный день участники прошли настоящий приключенческий квест с легендой и поиском памятного «клада».

На церемонии закрытия Татьяна Ермилова, куратор направления «Туризм путешествия» Регионального отделения Движения Первых Самарской области радушно поздравила всех с прохождением программы, а также пригласила всех к участию в различных направлениях деятельности Движения Первых.

Главный судья соревновательной программы Турслета, КМС по спортивному туризму, Елена Ковалева наградила лидеров соревнований медалями и сувенирной продукцией.

Исполнительный директор СРМОО «Центр социальных проектов», член Общественной палаты СО Сергей Андриянов отметил участников сертификатами и символикой проекта.

Без сомнения, победителями стали все участники! Все узнали много полезного, зарядились природной энергией на активный учебный год, раскрыли свои творческие таланты в дружелюбной атмосфере, запланировали поехать друг к другу в гости с походами и дальше исследовать родной регион, открывая его новые грани и места.

Туристический слет является центральным событием большой программы Краеведческого марафона, которая также включает организованные туристские походы по области, профильное обучение у экспертов, экологические акции. Все маршруты проходят с профессиональным инструкторским сопровождением и включают элементы командного верёвочного курса, обучение ориентированию и краеведческое просвещение.

Важное место в проекте занимает творческая составляющая. Свое творчество участники проявляют в Конкурсах «Туристская песня», «Фоторепортаж» и «Пешеходный квестмаршрут». В ноябре по итогам всего марафона будут определены девять команд победителей. Лидеры рейтинга получат комплексное туристическое снаряжение, и абсолютно все участники получат новые знания, практические навыки и яркие впечатления.

Фото: СРМОО «Центр социальных проектов»